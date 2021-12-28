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В США разбился самолет: никто не выжил (ФОТО)

В городе Эль-Кахон разбился небольшой самолет

сегодня, 19:00
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки произошла авиакатастрофа. Об этом пишет издание CNN. 

В США разбился самолет: никто не выжил (ФОТО)

"Скорая". Фото из открытых источников

Трагедия случилась вчера вечером, 27 декабря, в американском штате Калифорния. В городе Эль-Кахон разбился небольшой самолет. Сообщается, что воздушное судно должно было совершить посадку в местном аэропорту, однако в ходе полета оно рухнуло на землю. 

Точных данных о том, сколько людей находилось на борту летательного аппарата нет. Прибывшие на место событий правоохранители не обнаружили выживших. Пострадавших среди тех, кто в этот момент находился на земле — нет. 

Все обстоятельства инцидента установит расследование, которое будет проводится Федеральным управлением гражданской авиации и  Национальным советом по безопасности на транспорте США. В настоящее время возможной причиной происшествия считают плохие погодные условия. 

В США разбился самолет: никто не выжил (ФОТО) - фото 2

Фото: edition.cnn.com

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в США задержали парня, устроившего смертельную стрельбу. В магазине. 14-летний подросток был арестован в понедельник, 27 декабря, в связи со стрельбой в мини-магазине в Гарленде, штат Техас, в результате которой погибли три человека, а один находится в критическом состоянии.  Все жертвы воскресной стрельбы были мальчиками-подростками из Гарленда. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в США мужчина устроил стрельбу в нескольких городах. В разных частях города Денвер три человека погибли в результате стрельбы. Еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также жертвами стрельбы стали двое граждан в городе Лэйквуд.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/12/28/us/el-cajon-california-plane-crash/index.html
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