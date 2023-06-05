Тысячи русских солдат в Балтийском море: что происходит

Около 40 военных кораблей, катеров и другой российской военной техники были зафиксированы в Балтийском море. Таким образом, Россия реагирует на военные учения НАТО Baltops 23. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Военные корабли в Балтийском море. Фото из открытых источников

С 5 по 15 июня Россия объявила о проведении военных учений в Балтийском море. За военные маневры будет отвечать вице-адмирал Балтийского флота Владимир Воробьев. Кроме того, россияне также проведут военные тренировки и на суше, а именно на полигонах в Калининградской области.

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Сообщается, что на первом этапе военных учений тактические корабли Балтийского флота выйдут из мест базирования и развернут деятельность в определенных для этого регионах Балтийского моря.

В общей сложности участие в военных маневрах РФ примет более 3,5 тысяч российских солдат, 25 самолетов, 40 кораблей, катеров и еще около 500 единиц другой военной техники специального назначения.

Россия объявила о проведении своих учений всего через несколько дней после начала совместных учений НАТО Baltops 23 в Балтийском море. В них примут участие 19 стран-членов военного альянса. Ожидается, что будет привлечено более 6 тыс. военных, 50 кораблей, 45 самолетов и вертолетов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия объявила в розыск сенатора США из-за "русофобии". В Кремле заявили, что американское чиновник призывает выделять деньги США для Украины, чтобы убивать россиян.

Также "Комментарии" писали о неожиданной кандидатуре на должность нового генерального секретаря НАТО.