logo

BTC/USD

25665.77

ETH/USD

1807.97

LTC/USD

87.09

USD/UAH

37.23

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Тысячи русских солдат в Балтийском море: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Тысячи русских солдат в Балтийском море: что происходит

Около 40 военных кораблей России отправились в Балтийское море.

сегодня, 18:52
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Около 40 военных кораблей, катеров и другой российской военной техники были зафиксированы в Балтийском море. Таким образом, Россия реагирует на военные учения НАТО Baltops 23. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Тысячи русских солдат в Балтийском море: что происходит

Военные корабли в Балтийском море. Фото из открытых источников

С 5 по 15 июня Россия объявила о проведении военных учений в Балтийском море. За военные маневры будет отвечать вице-адмирал Балтийского флота Владимир Воробьев. Кроме того, россияне также проведут военные тренировки и на суше, а именно на полигонах в Калининградской области.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Сообщается, что на первом этапе военных учений тактические корабли Балтийского флота выйдут из мест базирования и развернут деятельность в определенных для этого регионах Балтийского моря.

В общей сложности участие в военных маневрах РФ примет более 3,5 тысяч российских солдат, 25 самолетов, 40 кораблей, катеров и еще около 500 единиц другой военной техники специального назначения.

Россия объявила о проведении своих учений всего через несколько дней после начала совместных учений НАТО Baltops 23 в Балтийском море. В них примут участие 19 стран-членов военного альянса. Ожидается, что будет привлечено более 6 тыс. военных, 50 кораблей, 45 самолетов и вертолетов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия объявила в розыск сенатора США из-за "русофобии". В Кремле заявили, что американское чиновник призывает выделять деньги США для Украины, чтобы убивать россиян.

Также "Комментарии" писали о неожиданной кандидатуре на должность нового генерального секретаря НАТО.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647da6219a7947eae00b3271
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!