logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Удар в спину: Виктор Орбан выступил против общей границы с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар в спину: Виктор Орбан выступил против общей границы с Россией

Поддержка без членства в ЕС: Премьер Венгрии призвал к укреплению Украины в целях безопасности собственной страны

10 марта 2026, 01:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламенте озвучил достаточно прагматическую, хотя и специфическую причину, почему его страна заинтересована в сохранении украинской государственности. По словам политика, Будапешт не желает иметь прямую границу с Российской Федерацией, поэтому Украина должна выполнять роль определенного барьера.

Удар в спину: Виктор Орбан выступил против общей границы с Россией

Виктор Орбан

Орбан подчеркнул, что усиление соседа отвечает стратегическим интересам Венгрии, однако использовал при этом неоднозначную формулировку по поводу идентичности нашей страны:

"Мы заинтересованы не то чтобы в ослаблении Украины, а в усилении Украины, чтобы всегда было что-то — это можно даже называть Украиной — находящейся между Россией и Венгрией".

В то же время глава венгерского правительства не упустил случая вспомнить исторические претензии. Он упрекнул Киев в событиях 1956 года, когда советские войска жестоко подавили венгерское восстание. Telex цитирует слова премьера:

"Когда россияне подавляли борьбу [Венгрии] за свободу, тогда украинцы были на стороне россиян".

Несмотря на эти упреки, Орбан подтвердил, что Венгрия готова оказывать поддержку Киеву, но исключительно в пределах, не относящихся к интеграции в европейские структуры. Он подчеркнул, что видит Украину крепким государством-соседом, но все еще выступает категорически против ее вступления в Европейский Союз.

Таким образом, позиция Будапешта остается неизменной: Украина рассматривается как необходимая "буферная зона" для безопасности Венгрии, однако без права на полноценное политическое объединение с Западом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в росте цен на топливо в стране и призвал Европейский Союз пересмотреть санкции против российских энергоносителей. Об этом глава венгерского правительства сообщил в своем сообщении в Facebook.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости