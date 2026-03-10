Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламенте озвучил достаточно прагматическую, хотя и специфическую причину, почему его страна заинтересована в сохранении украинской государственности. По словам политика, Будапешт не желает иметь прямую границу с Российской Федерацией, поэтому Украина должна выполнять роль определенного барьера.

Виктор Орбан

Орбан подчеркнул, что усиление соседа отвечает стратегическим интересам Венгрии, однако использовал при этом неоднозначную формулировку по поводу идентичности нашей страны:

"Мы заинтересованы не то чтобы в ослаблении Украины, а в усилении Украины, чтобы всегда было что-то — это можно даже называть Украиной — находящейся между Россией и Венгрией".

В то же время глава венгерского правительства не упустил случая вспомнить исторические претензии. Он упрекнул Киев в событиях 1956 года, когда советские войска жестоко подавили венгерское восстание. Telex цитирует слова премьера:

"Когда россияне подавляли борьбу [Венгрии] за свободу, тогда украинцы были на стороне россиян".

Несмотря на эти упреки, Орбан подтвердил, что Венгрия готова оказывать поддержку Киеву, но исключительно в пределах, не относящихся к интеграции в европейские структуры. Он подчеркнул, что видит Украину крепким государством-соседом, но все еще выступает категорически против ее вступления в Европейский Союз.

Таким образом, позиция Будапешта остается неизменной: Украина рассматривается как необходимая "буферная зона" для безопасности Венгрии, однако без права на полноценное политическое объединение с Западом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в росте цен на топливо в стране и призвал Европейский Союз пересмотреть санкции против российских энергоносителей. Об этом глава венгерского правительства сообщил в своем сообщении в Facebook.