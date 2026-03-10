Удар у спину: Віктор Орбан виступив проти спільного кордону з Росією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу в парламенті озвучив доволі прагматичну, хоч і специфічну причину, чому його країна зацікавлена у збереженні української державності. За словами політика, Будапешт не бажає мати безпосереднього кордону з Російською Федерацією, тому Україна має виконувати роль певного бар’єра.

Віктор Орбан

Орбан наголосив, що посилення сусіда відповідає стратегічним інтересам Угорщини, проте використав при цьому неоднозначне формулювання щодо ідентичності нашої країни:

"Ми зацікавлені не те що в послабленні України, а в посиленні України, щоб завжди було щось — це можна навіть називати Україною — що знаходиться між Росією та Угорщиною".

Водночас очільник угорського уряду не оминув нагоди згадати історичні претензії. Він дорікнув Києву подіями 1956 року, коли радянські війська жорстоко придушили угорське повстання. Видання Telex цитує слова прем’єра:

"Коли росіяни придушували боротьбу [Угорщини] за свободу, тоді українці були на боці росіян".

Попри ці закиди, Орбан підтвердив, що Угорщина готова надавати підтримку Києву, але виключно в межах, які не стосуються інтеграції до європейських структур. Він підкреслив, що бачить Україну міцною державою-сусідом, але все ще виступає категорично проти її вступу до Європейського Союзу.

Таким чином, позиція Будапешта залишається незмінною: Україна сприймається як необхідна "буферна зона" для безпеки Угорщини, проте без права на повноцінне політичне об'єднання з Заходом.

