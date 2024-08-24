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Украина может не получить замороженные активы РФ: какая причина

Передача средств задерживается из-за требований Штатов

сегодня, 22:51
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Марьян Ощановский

Западные партнеры задерживают выделение Украине денег из прибылей от замороженных российских активов.

Украина может не получить замороженные активы РФ: какая причина

Запад задерживает передачу Украине российских денег. Фото из открытых источников

Как пишет издание Bloomberg, украинские чиновники беспокоятся, что обещанные средства – 50 миллиардов долларов – в этом году могут не поступить в Украину. Об этом сообщили чиновники, знакомые с вопросом.

Издание отмечает, что речь идет о кредите стран "Большой семерки", который будет выделяться под залог замороженных доходов с активов РФ.

По информации Bloomberg, реализация плана затормозилась из-за требований США и риска того, что Венгрия замедлит принятие любого общеевропейского решения о поддержке Украины или санкций против России. В частности, Штаты требуют, чтобы ЕС каждые полгода продолжал замораживать активы наряду с более широкими санкциями против России, пока она не согласится на "справедливый мир".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США не предоставляют Украине разрешения на удары американским оружием вглубь российской территории, так как в будущем надеются перезагрузить отношения с РФ. Как пишет Politico со ссылкой на источники, Белый дом и Пентагон утверждают, что у Украины и без этого есть возможности для победы над Россией. Один из представителей Белого дома рассказал изданию, что использование Storm Shadow или ATACMS по России может оказаться не столь эффективным, как рекламируется. К тому же, в ВСУ ограничен запас таких ракет, а имеющиеся могут не достичь критически важных российских целей, которые уже выведены из зоны их досягаемости.



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Источник: https://www.bloomberg.com/europe
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