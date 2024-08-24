Западные партнеры задерживают выделение Украине денег из прибылей от замороженных российских активов.

Запад задерживает передачу Украине российских денег. Фото из открытых источников

Как пишет издание Bloomberg, украинские чиновники беспокоятся, что обещанные средства – 50 миллиардов долларов – в этом году могут не поступить в Украину. Об этом сообщили чиновники, знакомые с вопросом.

Издание отмечает, что речь идет о кредите стран "Большой семерки", который будет выделяться под залог замороженных доходов с активов РФ.

По информации Bloomberg, реализация плана затормозилась из-за требований США и риска того, что Венгрия замедлит принятие любого общеевропейского решения о поддержке Украины или санкций против России. В частности, Штаты требуют, чтобы ЕС каждые полгода продолжал замораживать активы наряду с более широкими санкциями против России, пока она не согласится на "справедливый мир".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США не предоставляют Украине разрешения на удары американским оружием вглубь российской территории, так как в будущем надеются перезагрузить отношения с РФ. Как пишет Politico со ссылкой на источники, Белый дом и Пентагон утверждают, что у Украины и без этого есть возможности для победы над Россией. Один из представителей Белого дома рассказал изданию, что использование Storm Shadow или ATACMS по России может оказаться не столь эффективным, как рекламируется. К тому же, в ВСУ ограничен запас таких ракет, а имеющиеся могут не достичь критически важных российских целей, которые уже выведены из зоны их досягаемости.