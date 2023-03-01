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Появилась реакция Украины на обвинения России в "радиоактивных провокациях" в Приднестровье

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал на обвинения России в "радиоактивных провокациях", которые якобы должна была осуществить Украину на территории Молдовы.

сегодня, 14:32
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Автор:

Slava Kot

Россия обвинила Украину в осуществлении провокаций в Приднестровье с помощью радиационных материалов. Представитель МИД Украины отреагировал на заявления РФ и назвал их сообщение фейком. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

Появилась реакция Украины на обвинения России в "радиоактивных провокациях" в Приднестровье

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Фото из открытых источников

1 марта МИД Российской Федерации заявил, что Украина якобы готовит провокационную деятельность, в которой собирается использовать радиоактивные материалы на территории непризнанного Приднестровья. В МИД Украины возразили сообщения российского ведомства.


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"Утверждение России является фейковой новостью. Украина строго придерживается принципа нераспространения ядерного оружия", — заверил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и добавил, что "россияне часто обвиняют других в том, что сами планируют".

В последние недели в Молдове выросли опасения относительно возможных провокаций и государственного переворота, который планируют осуществить в Кремле. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Европу передал президенту Молдовы Майе Санду планы России об отстранении от власти действующего руководства страны. Впоследствии Санду обнародовала детали плана Кремля , где сообщалось, что во время митингов и публичных мероприятий протестующие зайдут в правительственные здания и свергнут власть. Поэтому Молдова начала вводить меры безопасности: временно закрыла воздушное пространство, запретила митинги и объявила, что международный футбольный матч пройдет без зрителей в их стране.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове пророссийская партия вышла на большой митинг, где повлекла за собой схватку с полицией.

Также "Комментарии" писали о новом премьер-министре Молдовы, который ответил на планы Кремля захватить Кишинев.



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Источник: https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1630887159015129088
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