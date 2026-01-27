Украина «ставит под угрозу суверенитет» Венгрии: Орбан сделал новое громкое заявление

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал новое громкое заявление по Украине, обвинив Киев во вмешательстве в парламентские выборы в Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Премьер поручил вызвать украинского посла в МИД в Будапеште. Об этом Орбан заявил в Facebook.

Венгерский премьер пожаловался на "грубые оскорбления и угрозы в адрес Венгрии и венгерского правительства", якобы прозвучавшие на прошлой неделе от украинских политиков и президента Владимира Зеленского.

"Наши органы национальной безопасности проанализировали эту последнюю атаку Украины и пришли к выводу, что эти события являются частью скоординированной серии мер Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии, но мы не можем позволить, чтобы кто-то ставил под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов", — сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, он поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать к себе посла Украины в Венгрии.

"Мы будем защищать суверенитет и интересы Венгрии", – добавил Орбан.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на комментарий президента Украины Владимира Зеленского, в котором прозвучала фраза о "подзатыльнике для Виктора". Орбан воспринял это как личное оскорбление.

Глава венгерского правительства обвинил Зеленского в том, что тот, по его мнению, "не способен или не стремится" завершить войну, а также назвал высказывания украинского президента "сознательно подобранными оскорбительными формулировками". В то же время Орбан вновь подтвердил позицию Будапешта по поводу отказа от предоставления Украине военной помощи, подчеркнув, что Венгрия не будет менять этот курс.