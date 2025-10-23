Украинцы о таком могут только мечтать: как Норвегия заботится о своих гражданах

Это даже сложно представить – страна инвестирует свои деньги, а прибыль использует для финансирования здравоохранения, образования и вашей пенсии. Казалось бы, это невозможно, однако Норвегия поступила именно так.

Норвегия. Фото из открытых источников

Страна превратила свои деньги в национальный сберегательный счет на сумму 2 триллиона долларов. Соответственно теперь каждый гражданин фактически владеет 340 000 дол. Именно так дальновидность стала финансовой силой страны.

Фонд суверенного благосостояния Норвегии, официально известный как Government Pension Fund Global (GPFG), достиг потрясающей оценки почти в 2 трлн долларов США, закрепив свой статус крупнейшего суверенного фонда благосостояния в мире.

Фонд основан в 1990 году для инвестирования избыточных доходов от нефтяного и газового сектора Норвегии. Он призван обеспечить долгосрочную экономическую стабильность для будущих поколений далеко за пределы срока жизни ресурсов ископаемого топлива страны.

Доходы от фонда играют важную роль в поддержании крепкой системы социального обеспечения Норвегии, включая здравоохранение, образование и пенсии. Такое решение фактически сделало каждого гражданина участником национального актива. По текущим оценкам, каждый человек фактически владеет фондом на сумму около 340 000 долларов США.

Такая система инвестиции показывает, что богатство природных ресурсов может быть превращено в долгосрочную финансовую безопасность. А практика Норвегии стала моделью для других стран. Поскольку глобальная экономическая неопределенность сохраняется, дальновидность Норвегии в создании и развитии GPFG является отличным достижением в стратегическом национальном планировании.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в США госслужащие создали большие очереди за гуманитарной помощью.