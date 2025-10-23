logo_ukra

BTC/USD

110339

ETH/USD

3919.15

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Українці про таке можуть тільки мріяти: як Норвегія дбає про своїх громадян
commentss НОВИНИ Всі новини

Українці про таке можуть тільки мріяти: як Норвегія дбає про своїх громадян

На що Норвегія витрачає доходи від нафтового та газового сектора країни

23 жовтня 2025, 19:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Це навіть складно уявити — країна інвестує свої гроші, а прибуток використовує на фінансування охорони здоров'я, освіти та вашої пенсії. Здавалося б, це не  можливо, однак Норвегія зробила саме так. 

Українці про таке можуть тільки мріяти: як Норвегія дбає про своїх громадян

Норвегія. Фото з відкритих джерел

Країна перетворила свої гроші на національний ощадний рахунок на суму 2 трильйони доларів. Відповідно тепер кожен громадянин фактично “володіє” 340 000 дол. Саме так далекоглядність стала фінансовою силою країни.

Фонд суверенного добробуту Норвегії, офіційно відомий як Government Pension Fund Global (GPFG), досяг приголомшливої ​​оцінки майже 2 трлн доларів США, закріпивши свій статус найбільшого суверенного фонду добробуту у світі.

Фонд був заснований у 1990 році для інвестування надлишкових доходів від нафтового та газового сектора Норвегії. Він був покликаний забезпечити довгострокову економічну стабільність для майбутніх поколінь далеко за межі терміну життя ресурсів викопного палива країни.

Доходи від фонду відіграють важливу роль у підтримці міцної системи соціального забезпечення Норвегії, включаючи охорону здоров'я, освіту та пенсії. Таке рішення фактично зробило кожного громадянина учасником національного активу. За поточними оцінками, кожна людина фактично “володіє” фондом на суму близько 340 000 доларів США.

Така система інвестиції показує, що багатство природних ресурсів може бути перетворене на довгострокову фінансову безпеку. А практика Норвегії стали моделлю для інших країн. Оскільки глобальна економічна невизначеність зберігається, далекоглядність Норвегії у створенні та розвитку GPFG є чудовим досягненням у стратегічному національному плануванні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у США держслужбовці утворили великі черги за гуманітарною допомогою.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини