Це навіть складно уявити — країна інвестує свої гроші, а прибуток використовує на фінансування охорони здоров'я, освіти та вашої пенсії. Здавалося б, це не можливо, однак Норвегія зробила саме так.

Норвегія. Фото з відкритих джерел

Країна перетворила свої гроші на національний ощадний рахунок на суму 2 трильйони доларів. Відповідно тепер кожен громадянин фактично “володіє” 340 000 дол. Саме так далекоглядність стала фінансовою силою країни.

Фонд суверенного добробуту Норвегії, офіційно відомий як Government Pension Fund Global (GPFG), досяг приголомшливої ​​оцінки майже 2 трлн доларів США, закріпивши свій статус найбільшого суверенного фонду добробуту у світі.

Фонд був заснований у 1990 році для інвестування надлишкових доходів від нафтового та газового сектора Норвегії. Він був покликаний забезпечити довгострокову економічну стабільність для майбутніх поколінь далеко за межі терміну життя ресурсів викопного палива країни.

Доходи від фонду відіграють важливу роль у підтримці міцної системи соціального забезпечення Норвегії, включаючи охорону здоров'я, освіту та пенсії. Таке рішення фактично зробило кожного громадянина учасником національного активу. За поточними оцінками, кожна людина фактично “володіє” фондом на суму близько 340 000 доларів США.

Така система інвестиції показує, що багатство природних ресурсів може бути перетворене на довгострокову фінансову безпеку. А практика Норвегії стали моделлю для інших країн. Оскільки глобальна економічна невизначеність зберігається, далекоглядність Норвегії у створенні та розвитку GPFG є чудовим досягненням у стратегічному національному плануванні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у США держслужбовці утворили великі черги за гуманітарною допомогою.