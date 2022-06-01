Украинцы, выехавшие в Болгарию, не хотят выселяться из гостиниц: что произошло

В Болгарии украинских беженцев переселяют из комфортабельных гостиниц, расположенных на берегу Черного моря. Об этом сообщает болгарское агентство ВТА.

В Болгарии украинцы не хотят выселяться из приморских гостиниц (фото из открытых источников)

Граждане Украины, проживавшие в гостиничных номерах на Черноморском побережье и не имеющие где обитать, будут временно переселены в буферные центры в городах Сарафово и Елхово, на юго-востоке Болгарии.

Представители болгарского правительства объясняют, что страна больше не может предлагать проживание в отелях первой линии на Черном море: "В самом начале это мероприятие было заявлено, как временное, и имело целью дать время беженцам восстановиться и стать на ноги".

По словам болгарской вице-премьера Калины Константиновой, как будет развиваться ситуация дальше, будет зависеть от украинской общины в Болгарии.

Отмечено, что граждане Украины саботируют усилия правительства, желающего переселить их из приморских гостиниц на государственные базы отдыха на горных курортах, которые находятся дальше в стране.

Представители издания информируют, что с начала российской войны в Болгарию въехало почти 300 тысяч украинцев, более 110 тысяч зарегистрированы для временной защиты.

По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, что прокомментировал ситуацию УНН , что украинские беженцы смогут и дальше безвозмездно проживать в общежитиях, волонтерских центрах страны.

"В связи с началом туристического сезона правительство Болгарии приняло решение о переселении украинских граждан, как временно перемещенных лиц из гостиниц на побережье Черного моря в альтернативные места. Наши граждане смогут и в дальнейшем безвозмездно проживать в общежитиях, волонтерских центрах и других обустроенных местах", — отметил представитель МИДа.

Олег Николенко добавил, что украинцам, принявшим решение остаться в туристических отелях, будут предлагать льготные условия оплаты стоимости таких помещений.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Европа ждет Украины , но не вся: кто против присоединения украинцев к ЕС.

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