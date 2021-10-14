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Украинец был обнаружен мёртвым в Польше: подробности

Труп передан на экспертизу для установления точной причины смерти

сегодня, 22:45
Автор:

Денис Подставной

В Польше гражданин Украины был обнаружен мёртвым. Об этом сообщает издание Укринформ. 

Украинец был обнаружен мёртвым в Польше: подробности

В Польше обнаружен труп украинца. Фото: Укринформ

Как стало известно, инцидент произошел в польском городе Зеленая Гура, что Любуском воеводстве. Сообщается, что 46-летний украинец был обнаружен мёртвым в квартире, которую он арендовал с еще шестью гражданами. 

Тело нашли соседи и сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие на место инцидента стражи порядка осмотрели труп и передали его экспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Отмечается, что на теле умершего не было обнаружено следов насильственной смерти. 

В результате проведенного вскрытия специалисты установили, что смерть мужчины наступила по естественным причинам. Согласно данным стражей порядка, у покойного имелись проблемы с сердцем и печенью. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что на автодороге в польском городе Магнушовице микроавтобус с гражданами Украины врезался в грузовик. В результате происшествия пострадали четыре человека. Потерпевших доставили в медицинское учреждение для проведения расширенной диагностики. Отмечается, что жизни украинцев ничего не угрожает. Правоохранители установят все обстоятельства аварии. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что на юге индии женщина скончалась после укуса ядовитой змеи. Родственники погибшей сразу заподозрили неладное, так как всего за пол месяца до этого её укусила гадюка мужа. Стражи порядка установили, что мужчина подбросил рептилию в кровать своей жены. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3332567-na-zahodi-polsi-pomer-ukrainec.html
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