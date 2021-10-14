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В Польше микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие (ФОТО)

По информации правоохранителей, жизни потерпевших ничего не угрожает

сегодня, 20:45
Автор:

Денис Подставной

В Польше украинцы попали в ДТП. Об этом сообщает издание Укринформ. 

В Польше микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие (ФОТО)

ДТП в Польше. Фото: NTO.pl

Как стало известно, инцидент произошел в польском городе Магнушовице, что в Опольском воеводстве. Сообщается, что микроавтобус врезался в грузовик с прицепом, который двигался впереди него. 

В салоне первого транспортного средства находились восемь граждан Украины. Четверо из них были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Пострадавшим проведут расширенную диагностику в медицинском учреждении. 

По информации правоохранителей, жизни потерпевших ничего не угрожает. 

На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства ДТП. 

В Сети появляются фотографии с места событий. 

В Польше микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие (ФОТО) - фото 2

Фото: NTO.pl 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Норвегии злоумышленник стрелял в людей из лука в общественном месте. В результате инцидента пострадали семеро человек. Пятеро из них скончались от полученных ранений. Двое мужчин были доставлены в медицинское учреждение. Среди раненых находится сотрудник полиции. Прибывшие на место событий правоохранители смогли задержать стрелка. Предположительно у него имелся сообщник. В доме у подозреваемого проведут обыск. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Индии женщина умерла от укуса кобрыРодственники погибшей сразу заподозрили неладное, так как всего за пол месяца до этого её укусила гадюка мужа. Тогда женщине удалось оправиться от укуса. Правоохранители выяснили, что мужчина подбросил в постель своей жены кобру.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3332902-u-polsi-avtobus-z-ukraincami-vihav-u-vantazivku-z-pricepom.html
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