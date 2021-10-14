В Польше микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие (ФОТО)

В Польше украинцы попали в ДТП. Об этом сообщает издание Укринформ.

ДТП в Польше. Фото: NTO.pl

Как стало известно, инцидент произошел в польском городе Магнушовице, что в Опольском воеводстве. Сообщается, что микроавтобус врезался в грузовик с прицепом, который двигался впереди него.

В салоне первого транспортного средства находились восемь граждан Украины. Четверо из них были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Пострадавшим проведут расширенную диагностику в медицинском учреждении.

По информации правоохранителей, жизни потерпевших ничего не угрожает.

На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства ДТП.

В Сети появляются фотографии с места событий.

Фото: NTO.pl

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