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Украинский генерал назвал шесть уроков войны, которые могут изменить всю систему безопасности ЕС

Европу предупредили: танков недостаточно: будущие войны выиграет тот, кто первым увидит цель

4 июня 2026, 13:03
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Кравцев Сергей

Полномасштабная война в Украине доказала, что традиционные представления о военной мощи стремительно устаревают. Главным фактором победы на современном поле боя становится не количество техники или боеприпасов, а способность быстро получать информацию, анализировать ее и мгновенно превращать в боевые решения. Такое мнение высказал бывший заместитель начальника Главного управления разведки Украины генерал-майор Илья Павленко.

Украинский генерал назвал шесть уроков войны, которые могут изменить всю систему безопасности ЕС

Военные НАТО. Фото: из открытых источников

По его словам, разведка сегодня перестала играть вспомогательную роль и превратилась в основу всей оборонной системы. Без своевременных данных даже самые современные ракеты, средства ПВО и высокоточное вооружение теряют эффективность. Именно поэтому Европе необходимо пересмотреть собственный подход к безопасности.

Павленко выделил шесть ключевых уроков, которые, по его мнению, должны лечь в основу новой европейской оборонной архитектуры. Первый касается создания единого разведывательно-ударного контура, где обнаружение цели и ее поражение происходят максимально быстро. Второй урок связан со скоростью адаптации: Россия постоянно меняет тактику, тогда как европейские оборонные процедуры зачастую остаются слишком медленными.

Отдельное внимание генерал уделил инновациям. Он подчеркнул, что преимущество получают те страны, которые способны быстро внедрять новые технологии непосредственно на поле боя. Не менее важным остается противодействие информационным операциям Москвы, направленным на подрыв политической устойчивости западных государств.

По мнению Павленко, Украина уже стала важным элементом европейской безопасности благодаря уникальному боевому опыту. Поэтому интеграция Киева в общую систему обороны Запада должна рассматриваться не как политический жест, а как практическая необходимость.

В итоге эксперт приходит к выводу: новый европейский арсенал должен состоять не только из оружия. Его фундаментом должны стать разведка, технологии, промышленность, устойчивость общества и способность союзников действовать как единое целое. Только такая модель позволит не реагировать на угрозы постфактум, а опережать их появление.

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Источник: https://www.kyivpost.com/uk/opinion/77458
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