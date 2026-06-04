Український генерал назвав шість уроків війни, які можуть змінити всю систему безпеки ЄС

Повномасштабна війна в Україні довела, що традиційні уявлення про військову міць стрімко старіють. Головним чинником перемоги на сучасному полі бою стає не кількість техніки чи боєприпасів, а здатність швидко отримувати інформацію, аналізувати її та миттєво перетворювати на бойові рішення. Таку думку висловив колишній заступник начальника Головного управління розвідки України генерал-майор Ілля Павленко.

Військові НАТО. Фото: із відкритих джерел

За його словами, розвідка сьогодні перестала відігравати допоміжну роль і перетворилася на основу всієї оборонної системи. Без своєчасних даних навіть найсучасніші ракети, засоби ППО та високоточне озброєння втрачають ефективність. Саме тому Європі необхідно переглянути власний підхід до безпеки.

Павленко виділив шість ключових уроків, які, на його думку, мають лягти в основу нової європейської оборонної архітектури. Перший стосується створення єдиного розвідувально-ударного контуру, де виявлення мети та її поразка відбувається максимально швидко. Другий урок пов'язаний зі швидкістю адаптації: Росія постійно змінює тактику, тоді як європейські оборонні процедури часто залишаються надто повільними.

Окрему увагу генерал приділив інноваціям. Він наголосив, що перевагу набувають ті країни, які здатні швидко впроваджувати нові технології безпосередньо на полі бою. Не менш важливою залишається протидія інформаційним операціям Москви, спрямованим на підрив політичної стійкості західних держав.

На думку Павленка, Україна вже стала важливим елементом європейської безпеки завдяки унікальному бойовому досвіду. Тому інтеграція Києва до загальної системи оборони Заходу має розглядатися не як політичний жест, а як практична необхідність.

У результаті експерт дійшов висновку: новий європейський арсенал має складатися не лише зі зброї. Його фундаментом мають стати розвідка, технології, промисловість, стійкість суспільства та здатність союзників діяти як єдине ціле. Тільки така модель дозволить не реагувати на погрози постфактум, а випереджати їхню появу.

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