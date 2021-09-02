В Афинах в автокатастрофе погиб популярный рэп-исполнитель (ВИДЕО)



















Греческий рэпер погиб в ДТП. Об этом сообщает издание SKAI.gr.

Mad Clip. Фото: pronews.gr.

Как стало известно, инцидент произошел в южной части столицы Греции. Сообщается, что 34-річний Питер Анастасопулос более известный под творческим псевдонимом Mad Clip, находясь за рулём своего легкового автомобиля, не справился с управлением и ударился об столб и дерево. Вероятно, транспортное средство двигалось с превышением скорости.

От столкновения автомобиль получил настолько сильные повреждения, что прибывшие на место инцидента спасатели, на протяжении нескольких часов пытались достать тело из него.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Перед аварией Mad Clip был на свадьбе с другом и близким соратником.

Для справки: рэп-исполнитель Mad Clip родился 1987 году в американском городе Нью-Йорк. Он являлся одним из самых популярных рэперов Греции.





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