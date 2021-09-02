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Главная Новости Мир Европа В Афинах в автокатастрофе погиб популярный рэп-исполнитель (ВИДЕО)
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В Афинах в автокатастрофе погиб популярный рэп-исполнитель (ВИДЕО)

Mad Clip являлся одним из самых популярных рэперов Греции

сегодня, 15:35
Автор:

Денис Подставной








Греческий рэпер погиб в ДТП. Об этом сообщает издание SKAI.gr. 

В Афинах в автокатастрофе погиб популярный рэп-исполнитель (ВИДЕО)

Mad Clip. Фото: pronews.gr.

Как стало известно, инцидент произошел в южной части столицы Греции. Сообщается, что 34-річний Питер Анастасопулос более известный под творческим псевдонимом Mad Clip, находясь за рулём своего легкового автомобиля, не справился с управлением и ударился об столб и дерево. Вероятно, транспортное средство двигалось с превышением скорости. 

От столкновения автомобиль получил настолько сильные повреждения, что прибывшие на место инцидента спасатели, на протяжении нескольких часов пытались достать тело из него. 

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Перед аварией Mad Clip был на свадьбе с другом и близким соратником.

Для справки: рэп-исполнитель Mad Clip родился 1987 году в американском городе Нью-Йорк. Он являлся одним из самых популярных рэперов Греции. 


Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Молдове трагически погиб известный боксер. Согласно данным сотрудников правоохранительных органов, спортсмен не справился с управлением и врезался в здание монастыря в селе, которое находится в 240 километрах от столицы страны. За несколько дней до трагедии мужчина отпраздновал свой 33-ий день рождения. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что звезда российских телесериалов скончался прямо на сцене. Актер не дожил несколько недель до своего 60-летнего юбилея. Сообщается, что мужчину подвело собственное сердце — оно остановилось посреди спектакля в театре. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://dip.org.ua/greciya/populyarnij-greckij-reper-mad-clip-zaginuv-v-avtokatastrofi/
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Обсуждения

Василий

сегодня, 14:54

ЗЕМЛЯ ЕМУ ,ЭТОМУ ГРЕКУ СТЕКЛОВАТОЙ.СОБАКЕ СОБАЧЬЯ СМЕТЬ...

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