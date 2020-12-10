В Албании застрелили нарушителя карантина, начались протесты

Протестующие албанцы требовали отставки министра и жгли елки. Фото: Reuters

В Тиране, столице Албании, начались протесты после того, как полицейские применили огнестрельное оружие против нарушителя комендантского часа. О беспорядках и реакции правоохранительных органов сообщает Reuters.

Работникам полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать многочисленные демонстрации. Албанцы требуют отставки министра внутренних дел Сандера Ллешая из-за отсутствия достойной реакции на убийство 25-летнего Клодиана Раша.

Представители власти утверждают, что погибший нарушил ограничения, введенные в Албании для сдерживания распространения COVID-19. По их словам, молодой человек не остановился по требованию полицейского, еще и держал в руках какой-то предмет, похожий на оружие.



Полиция прокомментировала событие как "чрезмерное применение силы офицером во время комендантского часа". Впрочем правоохранители не считают, что их коллега, застреливший Раша, действовал по закону. Убийцу-копа уже арестовали и проводят следствие.

Однако подобные действия все равно не успокоили население. Поздно вечером 9 декабря представителям силовых структур пришлось применить слезоточивый газ против участников митинга. Протестующие заблокировали здание министерства внутренних дел Албании, требовали отставки министра, бросали различные предметы в окна и поджигали елки.



В результате инцидента двое полицейских и журналист получили легкие ранения.

Ранее "Комментарии" сообщали об антиправительственных протестах в Молдове, участники которых требуют проведения внеочередных парламенских выборов.

А в Беларуси, как передает портал, силовики натравили собак на участников мирных митингов.

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