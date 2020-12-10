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Главная Новости Мир Европа В Албании застрелили нарушителя карантина, начались протесты
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В Албании застрелили нарушителя карантина, начались протесты

Комендантский час в стране ввели, чтобы сдержать распространение коронавируса

сегодня, 17:17
Автор:

Вечканова Елена

В Албании застрелили нарушителя карантина, начались протесты

Протестующие албанцы требовали отставки министра и жгли елки. Фото: Reuters

В Тиране, столице Албании, начались протесты после того, как полицейские применили огнестрельное оружие против нарушителя комендантского часа. О беспорядках и реакции правоохранительных органов сообщает Reuters.

Работникам полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать многочисленные демонстрации. Албанцы требуют отставки министра внутренних дел Сандера Ллешая из-за отсутствия достойной реакции на убийство 25-летнего Клодиана Раша.

Представители власти утверждают, что погибший нарушил ограничения, введенные в Албании для сдерживания распространения COVID-19. По их словам, молодой человек не остановился по требованию полицейского, еще и держал в руках какой-то предмет, похожий на оружие.

Полиция прокомментировала событие как "чрезмерное применение силы офицером во время комендантского часа". Впрочем правоохранители не считают, что их коллега, застреливший Раша, действовал по закону. Убийцу-копа уже арестовали и проводят следствие.

В Албании застрелили нарушителя карантина, начались протесты - фото 2
В Албании застрелили нарушителя карантина, начались протесты - фото 3
В Албании застрелили нарушителя карантина, начались протесты - фото 4
В Албании застрелили нарушителя карантина, начались протесты - фото 5

Однако подобные действия все равно не успокоили население. Поздно вечером 9 декабря представителям силовых структур пришлось применить слезоточивый газ против участников митинга. Протестующие заблокировали здание министерства внутренних дел Албании, требовали отставки министра, бросали различные предметы в окна и поджигали елки.

В результате инцидента двое полицейских и журналист получили легкие ранения.

Ранее "Комментарии" сообщали об антиправительственных протестах в Молдове, участники которых требуют проведения внеочередных парламенских выборов.

А в Беларуси, как передает портал, силовики натравили собак на участников мирных митингов.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-albania-protests/albanians-protest-after-police-shot-dead-a-man-for-violating-coronavirus-curfew-idUSKBN28J2UU?il=0
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