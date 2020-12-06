Протесты в Минске: силовики вывели собак против белорусов (видео)

Пользователи Twitter опубликовали в соцсети видео, где отряд силовиков в Беларуси двигается вместе со служебными собаками.

Протесты в Минске: собаки

Белорусская оппозиция с августа организует еженедельные марши протеста, каждый раз собирая десятки тысяч человек, несмотря на репрессивные меры режима. Светлана Тихановская заявила, что эти 90 дней протестов показывают, что "режим утратил легитимность".

Телеграм-канал Nexta Live анонсировал воскресный "Марш воли". По информации белорусского портала TUT.BY, сегодня, 6 декабря, множество задержаний заметили в минском микрорайоне "Чкаловский". В числе задержанных были и простые прохожие, многие из которых оказались несовершеннолетними. DW сообщает про примерно 160 задержанных во время сегодняшнего марша. Происходят регулярные стычки с силовиками, некоторые из которых фиксируются участниками протеста на видео.

Напомним, недавно в Беларуси заявили, что введут дополнительные санкции против Европейского Союза, так как страна "обязана реагировать на угрозу".

Ранее "Комментарии" сообщали, что Италия смягчила ограничения по COVID-19 в 6 регионах.

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