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Главная Новости Мир Европа В Амстердаме полиция жестко разогнала антикарантинный митинг
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В Амстердаме полиция жестко разогнала антикарантинный митинг

В митинге против карантина участвовало около двух тысяч человек

сегодня, 10:19
Автор:

Сергей Медведев

Локдаун и карантинные ограничения вызывают недовольство граждан различных стран. По Европе прокатилась волна протестов — люди выходят на демонстрации с лозунгами об отмене карантина. Так, инцидент с вмешательством правоохранителей произошел в Нидерландах. Полиция не стала церемониться с протестующими и применила спецсредства. В частности, для разгона недовольных граждан полиция использовала водометы.

В Амстердаме полиция жестко разогнала антикарантинный митинг

Полиция разгоняет антикарантинную демонстрацию / фото antikor.com.ua

Собравшиеся на площади возле Музея Ван Гога и Государственного музея, скандировали: "Свобода: прекратите эту осаду" и "Чего мы хотим? Свободы!".

Как заявляют журналисты местных изданий, в акции протеста приняли участие до двух тысяч человек. 

Поводом для разгона демонстрации послужило то, что участники митинга не соблюдали социальную дистанцию,что является нарушением при проведении массовых мероприятий. Для разгона недовольных карантином граждан власти задействовали конное подразделение полиции. Поскольку это показалось неэффективным, в ход пошли водометы.

Отметим, что демонстрация в Нидерландах проходит на фоне консультаций правительства, члены которого собрались в Гааге — они решают, нужно ли продлевать карантин. Источники указывают, что возможной датой, до которой локдаун в Нидерландах будет продлен, является 9 февраля.

В данный момент в стране не работают школы, магазины и рестораны. Гражданам разрешено контактировать только с двумя людьми в день.

Как сообщал портал "Комментарии", Правительство федеральной земли Саксония в Германии хочет открыть специальное место для людей, которые нарушают карантин. Учреждение хотят создать в Дрездене, пишет Bild. Для осуществления этой цели власти намерены перестроить центр приема беженцев в Дрездене, который появился там еще в 2017 году. 

 


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Источник: https://www.dw.com/ru/v-amsterdame-zhestko-razognali-antipravitelstvennyj-protest/a-56255688
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