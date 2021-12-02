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В Амстердаме прогремел взрыв посреди улицы: есть пострадавшие (ФОТО)

В столице Нидерландов у входной двери жилого дома сработала взрывчатка

сегодня, 15:50
Автор:

Денис Подставной
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В Нидерландах прогремел взрыв посреди улицы. Об этом пишет издание "Корреспондент". 

В Амстердаме прогремел взрыв посреди улицы: есть пострадавшие (ФОТО)

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось в городе Амстердам. Сообщается, что у жилого дома произошел взрыв. На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. Они установили, что у входной двери сработала взрывчатка.

Жители были эвакуированы. Их обследовали медицинские работники. 

В результате инцидента один мужчина получил ранения. Пострадавший был госпитализирован. 

В материале отмечается, что около недели назад в Амстердаме также произошел взрыв в доме, который расположен в районе Осдорп. Однако, пока неясно, есть ли связь между двумя происшествиями. 

В Амстердаме прогремел взрыв посреди улицы: есть пострадавшие (ФОТО) - фото 2

Фото: nos.nl

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Нигерии затонула лодка с пассажирами. По информации очевидцев происшествия, на борту судна находилось около 50 человек. В результате происшествия погибли по меньше мере 29 граждан. Многие числятся пропавшими без вести. Сообщается, что среди жертв есть несовершеннолетние. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Австралию накрыли масштабные наводнения. Они образовались из-за сильных ливней. Стихия ударила сразу по нескольким австралийским штатам. Людям, которые проживают в опасных районах пришлось покинуть свои дома и эвакуироваться. В одном из регионов за сутки выпало 100 миллиметров осадков в виде дождя. Добровольцы присоединяются к спасательным операциям. Они ликвидируют последствия непогоды и доставляют снабжение. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4423078-v-rezultate-vzryva-v-amsterdame-postradal-muzhchyna
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