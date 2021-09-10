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Главная Новости Мир Европа В Австрии мужчина хранил тело матери больше года: что выяснила полиция
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В Австрии мужчина хранил тело матери больше года: что выяснила полиция

Брат мужчины поверил в его версию событий

сегодня, 16:55
Автор:

Козлова Альбіна

Сын не похоронил умершую мать, а отнес ее тело в подвал. Там труп обнаружили через год. Об этом сообщает сайт BBC News.

В Австрии мужчина хранил тело матери больше года: что выяснила полиция

Мужчина держал труп в подвале и получал пенсию, фото из открытых источников

Сообщается, что гражданин Австрии держал мумифицированный труп своей матери в подвале ее дома. У мужчины был еще брат, которому он сказал, что мать больна и находится в пансионате. Вроде как пенсионерка никого не узнает из родственников, поэтому можно к ней не наведываться.

Другой сын умершей наверное поверил родственнику и не искал встречи с матерью. Разоблачили это правонарушение полицейские, которым пожаловался почтальон. Работник почты, который доставлял женщине денежную помощь в западном регионе Тироля, не смог увидеть пенсионерку. Сын женщины выдворил работника и заверил его, что их встреча с пенсионеркой невозможна.

Все время пока мать лежала в подвале мужчина получал ее пенсию и жил на те деньги, потому что, по его словам, он не имел других доходов и средств на похороны. Полицейские предполагают, что 66-летний австриец мог незаконно получить около 50 000 евро.

Следствие установило, что 89-летняя женщина, болела деменцией и умерла естественной смертью в июне 2020 года. Сын умершей покрывал тело пакетами со льдом, перематывал бинтами и даже засыпал гранулами для кошачьего туалета, чтобы скрыть запах. Труп мумифицировался.

Мужчину подозревают в мошенничестве и нарушении покоя усопших. Сейчас проводят токсикологические экспертизы трупа.

Подозреваемый признался полиции, что намеревался сообщить о смерти матери, потому что считал, что так продолжаться вечно не может. Но он все время откладывал этот момент.

Как сообщал портал "Комментарии", во Франции женщина обворовывала гробы усопших. Тревогу забили родственники умершей француженки, которые заметили исчезновение ювелирных изделий из гроба в похоронном бюро 24 августа. Происшествие случилось в городе Льевен на севере Франции.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-58510192
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