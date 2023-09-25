В Австрии сделали скандальную заявление, что с Россией нужно говорить

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что с Москвой нужно сохранить диалог. Но при этом он признал, что РФ хочет неоимпериалистическим способом захватить другое государство. Об этом он рассказал в интервью агентству АРА, пишет "Укринформ".

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг (фото из открытых источников)

По его словам, с Кремлем нужно говорить. Чтобы доказать свое мнение, он привел глобальные вопросы, от климата до разоружения, где, по его мнению, прогресс возможен только через диалог с Москвой. Но в то же время он заявил, что РФ пытается захватить другую страну.

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"С нашей западной точки зрения, конечно, это сложно. РФ собирается неоимпериалистическим способом просто захватить другое государство. Это не та ситуация, когда мы можем сидеть сложа руки и ничего не делать, ведь это вопрос нашей собственной безопасности. Мы живем с помощью того, что все, независимо от того, имеют ли они ядерное оружие или нет, соблюдают международное право", – добавил он.

Александер Шалленберг пояснил, что сегодня есть разные центры силы – США, Европа, Китай, Россия. Поэтому нужно держать каналы диалога открытыми. "Говорить на равных, на основе уважения, а не читать лекции с поднятым указательным пальцем", – заявил Шалленберг.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган предложил четырехсторонние переговоры по решению войны. Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести мирные переговоры с четырьмя странами по разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном. По плану Эрдогана, кроме двух враждующих стран, в переговорах также примут участие Россия и Турция.

Перед полетом в США на сессию Генассамблеи ООН Реджеп Эрдоган провел пресс-конференцию, озвучившую идею мирных переговоров для завершения войны между Азербайджаном и Арменией.



