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В австрийских Альпах разгорелся мощный лесной пожар: пламя распространяется с большой скоростью

Всего за три дня площадь пожара увеличилась с пяти до 115 гектаров

сегодня, 18:02
Автор:

Денис Подставной
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В австрийских Альпах разбушевался мощный лесной пожар. Об этом сообщает издание РБК Украина.

В австрийских Альпах разгорелся мощный лесной пожар: пламя распространяется с большой скоростью

Лесной пожар. Фото: Getty Images

Как стало известно, неподалёку от австрийской коммуны Хиршванг-ан-дер-Ракс образовался лесной пожар. Как пишет СМИ, возгорание стало одним из самых крупных которое когда-либо регистрировали в Альпах.

Пламя распространяется быстрыми темпами. Всего за три дня площадь пожара увеличилась с пяти до 115 гектаров. 

На данный момент борьбу со стихией ведут около трех сотен сотрудников пожарной службы. Была привлечена авиация. 

Работе мешает труднопроходимая местность. Отмечается, что если направление ветра изменится и направится в сторону горного массива Австрии Ракс — это очень усложнит борьбу с возгоранием. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что несколько американских штатов накрыл шторм. Мощные ливни на северо-востоке страны привели к затоплению автодорог и множественным дорожно-транспортным происшествиям. Многие дороги превращаются в реки. В Нью-Йорке объявили о введении чрезвычайного положения. В некоторых районах скорость порывов ветра могла достигать 95 километров в час. 

Также "Комментарии" писали о том, что извержение вулкана на Канарских островах становится активнее. Это начало происходить после появления нескольких новых трещин в вулкане. Потоки раскалённой лавы достигают ширины нескольких метров. Готовится эвакуация граждан проживающих в опасных районах.  На данный момент Кумбре-Вьеха извергается сильнее, чем когда-либо. Вулкан фонтанирует раскалённой породой. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/udaetsya-lokalizovat-avstriyskih-alpah-voznik-1635343248.html
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