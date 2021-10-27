В австрийских Альпах разгорелся мощный лесной пожар: пламя распространяется с большой скоростью

В австрийских Альпах разбушевался мощный лесной пожар. Об этом сообщает издание РБК Украина.

Лесной пожар. Фото: Getty Images

Как стало известно, неподалёку от австрийской коммуны Хиршванг-ан-дер-Ракс образовался лесной пожар. Как пишет СМИ, возгорание стало одним из самых крупных которое когда-либо регистрировали в Альпах.

Пламя распространяется быстрыми темпами. Всего за три дня площадь пожара увеличилась с пяти до 115 гектаров.

На данный момент борьбу со стихией ведут около трех сотен сотрудников пожарной службы. Была привлечена авиация.

Работе мешает труднопроходимая местность. Отмечается, что если направление ветра изменится и направится в сторону горного массива Австрии Ракс — это очень усложнит борьбу с возгоранием.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что несколько американских штатов накрыл шторм. Мощные ливни на северо-востоке страны привели к затоплению автодорог и множественным дорожно-транспортным происшествиям. Многие дороги превращаются в реки. В Нью-Йорке объявили о введении чрезвычайного положения. В некоторых районах скорость порывов ветра могла достигать 95 километров в час.

Также "Комментарии" писали о том, что извержение вулкана на Канарских островах становится активнее. Это начало происходить после появления нескольких новых трещин в вулкане. Потоки раскалённой лавы достигают ширины нескольких метров. Готовится эвакуация граждан проживающих в опасных районах. На данный момент Кумбре-Вьеха извергается сильнее, чем когда-либо. Вулкан фонтанирует раскалённой породой. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!