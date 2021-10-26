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На Канарских островах извержение вулкана стало еще сильнее: в небо вздымаются фонтаны лавы (ВИДЕО)

Потоки раскалённой вулканической породы достигают ширины трех метров

сегодня, 12:43
Автор:

Денис Подставной
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На Канарских островах вулкан Кумбре-Вьеха продолжает извергать потоки раскалённой лавы. Об этом сообщает издание Корреспондент.

На Канарских островах извержение вулкана стало еще сильнее: в небо вздымаются фонтаны лавы (ВИДЕО)

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Фото: скриншот из видео

На испанском острове Ла-Пальма после появления нескольких новых трещин в вулкане усилилось извержение. Трещины привели к образованию большого лавового фонтана. 

Отмечается, что на данный момент Кумбре-Вьеха извергается активнее, чем когда-либо. Потоки раскалённой вулканической породы достигают ширины трех метров. 

По данным издания, власти готовятся к очередной эвакуации граждан находящихся в опасных районах. 

В Сети появляются видео, на кадрах которых модно увидеть, как вулкан выбрасывает лаву. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что после сильных дождей в Италии начали образовываться масштабные наводнения. Потоки воды уносят жизни местных жителей. В Сицилии легковой автомобиль унесла вода. В салоне находилась супружеская пара. Вскоре удалось обнаружить труп мужчины. Поиски его жены продолжаются. В Трапани Четверо мужчин застряли в результате внезапного подъема местной реки. Пострадавшие были спасены сотрудниками спасательной службы. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в баре мексиканского города Тулум произошла перестрелка. Случайными жертвами инцидента стали туристы. Смертельные ранения получила популярная американская блогерша. Девушка скончалась на месте от полученных травм. Её подруга была госпитализирована. Медиками не удалось спасти её жизнь. Министерство иностранных дел Германии рекомендовало туристам в Мексике "не покидать охраняемые гостиничные объекты"


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Источник: https://korrespondent.net/world/4410062-vulkan-na-kanarakh-nachal-fontanyrovat
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