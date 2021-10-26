На Канарских островах извержение вулкана стало еще сильнее: в небо вздымаются фонтаны лавы (ВИДЕО)



















На Канарских островах вулкан Кумбре-Вьеха продолжает извергать потоки раскалённой лавы. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Фото: скриншот из видео

На испанском острове Ла-Пальма после появления нескольких новых трещин в вулкане усилилось извержение. Трещины привели к образованию большого лавового фонтана.

Отмечается, что на данный момент Кумбре-Вьеха извергается активнее, чем когда-либо. Потоки раскалённой вулканической породы достигают ширины трех метров.

По данным издания, власти готовятся к очередной эвакуации граждан находящихся в опасных районах.

В Сети появляются видео, на кадрах которых модно увидеть, как вулкан выбрасывает лаву.

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