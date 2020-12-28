В Бельгии в доме престарелых после визита Санта Клауса умерли 23 человека

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Мокрик Анастасия
В бельгийском доме престарелых Hemelrijck в Моле после прихода Санта Клауса умерли 23 человека. Причина смерти у всех – коронавирус. Об этом информирует Dailymail.
ФОТО: Из открытых источников
Источник сообщает, что в преддверии Рождества в дом престарелых приехал волонтер, переодевшийся в костюм Санты, а вместе с ним и его помощники. Команда всячески хотела подарить пожилым людям праздничное настроение. Во время их прихода были сделаны фотографии, на которых жильцы дома наслаждаются глинтвейном и беззаботно общаются с гостями.
Спустя некоторое
время после визита, у волонтера, который был переодет в костюм Санты, обнаружили коронавирус.
После этого незамедлительно было решено проверить на Covid-19
жильцов из дома престарелых. Как
выяснилось, к тому момент уже 121 человек был заражен. Кроме того, положительный результат теста был и у 36 работников. В
итоге от коронавирусной инфекции умерли 23 жильца дома.
Хотя сотрудники и говорили, что во время прихода Санты и его помощников строго соблюдалась дистанция, но сделанные фото свидетельствуют об обратном. На одном из снимков видно, как волонтер-Санта стоит очень близко к пожилым жителям.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Японии диагностировали первые случаи мутированного коронавируса из Британии, а также о том, что Украина нашла способ сохранить и перевезти вакцину от Covid-19.
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