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Главная Новости Мир Европа В Бельгии в доме престарелых после визита Санта Клауса умерли 23 человека
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В Бельгии в доме престарелых после визита Санта Клауса умерли 23 человека

Санта был приглашен, чтобы создать в дом престарелых рождественскую атмосферу для одиноких стариков

сегодня, 10:05
Автор:

Мокрик Анастасия

В бельгийском доме престарелых Hemelrijck в Моле после прихода Санта Клауса умерли 23 человека. Причина смерти у всех – коронавирус. Об этом информирует Dailymail.

В Бельгии в доме престарелых после визита Санта Клауса умерли 23 человека

ФОТО: Из открытых источников

Источник сообщает, что в преддверии Рождества в дом престарелых приехал волонтер, переодевшийся в костюм Санты, а вместе с ним и его помощники. Команда всячески хотела подарить пожилым людям праздничное настроение. Во время их прихода были сделаны фотографии, на которых жильцы дома наслаждаются глинтвейном и беззаботно общаются с гостями.        

В Бельгии в доме престарелых после визита Санта Клауса умерли 23 человека - фото 2

Спустя некоторое время после визита, у волонтера, который был переодет в костюм Санты, обнаружили коронавирус. После этого незамедлительно было решено проверить на Covid-19 жильцов из дома престарелых. Как выяснилось, к тому момент  уже 121 человек был заражен. Кроме того, положительный результат теста был и у 36 работников. В итоге от коронавирусной инфекции умерли 23 жильца дома.  

Хотя сотрудники и говорили, что во время прихода Санты и его помощников строго соблюдалась дистанция, но сделанные фото свидетельствуют об обратном. На одном из снимков видно, как волонтер-Санта стоит очень близко к пожилым жителям. 

В Бельгии в доме престарелых после визита Санта Клауса умерли 23 человека - фото 3

"Команда очень шокирована случившимся, но этот факт, одновременно мотивирует их поскорее избавиться от вируса", — сказал представитель Armonea, фирмы, которая управляет домом.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Японии диагностировали первые случаи мутированного коронавируса из Британии, а также о том, что Украина нашла способ сохранить и перевезти вакцину от Covid-19.





 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9089035/Covid-infected-Santa-visits-Belgium-care-home-kills-18-residents-121-fell-ill-outbreak.html
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