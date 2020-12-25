В Японии диагностировали первые случаи мутированного коронавируса из Британии- подробности

Вот и Страну восходящего солнца посетил новый вид коронавируса. Об этом информирует портал Japan Times.

Известно, что это именно тот штамм, который недавно был выявлен на Туманном Альбионе. Инфицированные, по словам представителей СМИ, находятся в самоизоляции, на данный момент устанавливается круг людей, с которыми они общались в ближайшее время.

В то же время, в Японии за сегодняшний день обычная коронавирусная болезнь диагностирована в 3748 случаев. Это уже третий день подряд с показателем в более трех тысяч зараженных. Всего число заболевших в стране за все время пандемии насчитывается 211 тысяч. Летальных исходов от болезни составляет почти 3 тысячи человек.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в то время пока практически весь мир ведет войну с пандемией коронавируса, Китай, победивший болезнь, Япония, Южная Корея и ряд других стран Азии продолжают спокойно жить. В чем лежит секрет контроля над заболеваемостью? Прежде всего, азиатские народы, все без исключения, отличаются исполнительностью, ответственностью, законопослушанием. В результате население стран четко выполняет требования властей, и новостей о масштабных митингах против карантинных мер оттуда предсказуемо не поступало.

Кроме того, порталу стало известно о том, что в телах летучих мышей, замороженных десятилетие назад в лабораториях в Камбодже и Японии, ученые выявили вирус, схожий на тот, который вызвал пандемию в мире в этом году. Исследователи подчеркивают важность открытия в возможности идентификации происхождение вируса.





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