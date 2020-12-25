kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.12.2020

BTC/USD

24109.05

ETH/USD

613.83

LTC/USD

119.93

НБУ 25.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир В Японии диагностировали первые случаи мутированного коронавируса из Британии- подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Японии диагностировали первые случаи мутированного коронавируса из Британии- подробности

Больные отправлены на самоизоляцию

сегодня, 19:12
Автор:

Дмитрий Симоненко

Вот и Страну  восходящего солнца посетил новый вид коронавируса. Об этом информирует портал Japan Times.

В Японии диагностировали первые случаи мутированного коронавируса из Британии- подробности

Известно, что это именно тот штамм, который недавно был выявлен на Туманном Альбионе. Инфицированные, по словам представителей СМИ, находятся в самоизоляции, на данный момент устанавливается круг людей, с которыми они  общались в ближайшее время.

В то же время, в Японии за сегодняшний день обычная коронавирусная болезнь  диагностирована в 3748 случаев. Это уже третий день подряд с показателем в более трех тысяч зараженных. Всего число заболевших в стране за все время пандемии насчитывается 211 тысяч. Летальных исходов от болезни составляет почти 3 тысячи человек. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что в то время пока практически весь мир ведет войну с пандемией коронавируса, Китай, победивший болезнь, Япония, Южная Корея и ряд других стран Азии продолжают спокойно жить. В чем лежит секрет контроля над заболеваемостью?  Прежде всего, азиатские народы, все без исключения, отличаются исполнительностью, ответственностью, законопослушанием. В результате население стран четко выполняет требования властей, и новостей о масштабных митингах против карантинных мер оттуда предсказуемо не поступало.

Кроме того, порталу стало известно о том, что в телах летучих мышей, замороженных десятилетие назад в лабораториях в Камбодже и Японии, ученые выявили вирус, схожий на тот, который вызвал пандемию в мире в этом году. Исследователи подчеркивают важность открытия в возможности идентификации происхождение вируса.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/12/25/national/tokyo-coronavirus-884-cases/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ