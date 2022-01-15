В брюссельском метро злоумышленник столкнул женщину под поезд (ВИДЕО)

В Бельгии произошло ЧП в метро. Об этом пишет издание Корреспондент.

Метро. Иллюстрация из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в столице Бельгии Брюселе. Сообщается, что вечером, 14 января, правонарушитель умышленно столкнул женщину с платформы прямо под поезд, который в этот момент прибывал на станцию.

К счастью, машинист сумел вовремя остановить состав. На помощь потерпевшей поспешили прохожие.

Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на станции, сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро установить личность подозреваемого.

По данному факту начато расследования.

После инцидента движение поездов было временно остановлено. В Сети появилось видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что извержение подводного вулкана, которое произошло у берегов островного государства Тонга вызвало цунами. Потоки воды накрыли некоторые населённые пункты страны. Вода затопила несколько зданий. Мощное извержение выбросило в воздух пепел и газ на высоту несколько десятков километров. По словам очевидцев, вулканический пепел можно было увидеть даже в столице Тонги, расположенной в 65 километрах от эпицентра.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в американском городе Юджин (США) неизвестный расстрелял посетителей концерта. В результате происшествия пострадали, как минимум шестеро граждан. Их доставили в больницу. В настоящее время одни из потерпевших находится в критическом состоянии. По словам свидетелей, огонь был открыт из пистолета. Полицейские ведут расследование.

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