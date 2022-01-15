logo

BTC/USD

43605.35

ETH/USD

3358.05

LTC/USD

149.02

USD/UAH

28.13

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В брюссельском метро злоумышленник столкнул женщину под поезд (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В брюссельском метро злоумышленник столкнул женщину под поезд (ВИДЕО)

Правонарушитель умышленно столкнул женщину с платформы метрополитена

сегодня, 22:55
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Бельгии произошло ЧП в метро. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В брюссельском метро злоумышленник столкнул женщину под поезд (ВИДЕО)

Метро. Иллюстрация из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в столице Бельгии Брюселе. Сообщается, что вечером, 14 января, правонарушитель умышленно столкнул женщину с платформы прямо под поезд, который в этот момент прибывал на станцию. 

К счастью, машинист сумел вовремя остановить состав. На помощь потерпевшей поспешили прохожие. 

Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на станции, сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро установить личность подозреваемого. 

По данному факту начато расследования. 

После инцидента движение поездов было временно остановлено. В Сети появилось видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что извержение подводного вулкана, которое произошло у берегов островного государства Тонга вызвало цунами. Потоки воды накрыли некоторые населённые пункты страны. Вода затопила несколько зданий. Мощное извержение выбросило в воздух пепел и газ на высоту несколько десятков километров. По словам очевидцев, вулканический пепел можно было увидеть даже в столице Тонги, расположенной в 65 километрах от эпицентра. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в американском городе Юджин (США) неизвестный расстрелял посетителей концерта. В результате происшествия пострадали, как минимум шестеро граждан. Их доставили в больницу. В настоящее время одни из потерпевших находится в критическом состоянии. По словам свидетелей, огонь был открыт из пистолета. Полицейские ведут расследование. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4437608-v-metro-bruisselia-zhenschynu-stolknuly-pod-poezd
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!