В центре Баку произошел мощный взрыв: есть пострадавшие (ФОТО)

В Баку прогремел взрыв. Об этом пишет издание Корреспондент.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в центре столицы Азербайджана. Неподалёку от отеля произошел взрыв. В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили два человека.

Потерпевших доставили в медицинские учреждения. Также из-за взрыва серьезные повреждения получили несколько транспортных средств, которые были припаркованы неподалёку.

Согласно данным СМИ, причиной взрыва стала утечка газ из установленной в колонне линии.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По данному факту начато расследование, которое установит все обстоятельства происшествия.

В Сети появляются фотографии с места событий.





Фото:first_political

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки мужчина совершил убийство двух малолетних детей. Сообщается, что подозреваемому начало казаться, что они превратятся в монстров из-за ДНК его жены. Орудием убийства стало ружье для подводной охоты. Преступник совершил выстрел в сердце своим жертвам. Правоохранителям уже удалось задержать мужчину. Теперь ему грозит смертная казнь.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что американском штате Калифорния разбился самолет с пассажирами. Летательный аппарат рухнул в черте горда. На место событий прибыли полицейские. Они установили, что в результате авиакатастрофы никто не выжил. В настоящее время неизвестно точное количество людей, которые находились на борту самолета. Причину аварии выяснят в ходе расследования.

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