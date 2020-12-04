В Чехии изобрели бумагу, которая способна уничтожить коронавирус

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Сергей Медведев
Эпидемия коронавируса стала вызовом для всего человечества. Помимо фармацевтических компаний, которые бьются над разработкой эффективной вакцины, ученые ищут альтернативные способы противодействию пандемии. Так, изобретатели в Чехии заявили о новом специальном составе бумаги, который обладает антисептическими свойствами — материал способен уничтожать бактерии и вирусы, попадающие на его поверхность. Ученые предполагают, что такая бумага будет востребована при изготовлении денежных купюр, документов, билетов и проч.
Новая бумага обладает антибактериальными свойствами
Секрет новой бумаги в том, что ее пропитывают наряду с химическими веществами наночастицами серебра и цинка. Материал, по заявлению изобретателей, совершенно безопасен для человека.
Дополнительные испытания новой бумаги дали удивительный результат — в течение 10 минут погибло 70% частиц коронавируса, а всего за полчаса они исчезли полностью. Чехия настроена произвести первую партию бумаги в размере 10 тонн в ближайшее время.
Как сообщал портал "Комментарии", после заявления о практической готовности эффективной вакцины против коронавируса, страны Европы начали готовиться к массовой вакцинации. Дальше всех в этом вопросе пошла Германия, власти которой объявили, что привиться от вируса граждане смогут бесплатно. С таким заявлением выступил сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения ФРГ. Как сообщил чиновник, в целом Евросоюз намерен закупить 300 миллионов доз вакцины.
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