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В Германии вакцинацию от коронавируса будут проводить добровольно и бесплатно

Желающим сделать прививку от коронавируса в Германии платить за вакцину не придется

сегодня, 14:54
Автор:

Сергей Медведев

После заявления о практической готовности эффективной вакцины против коронавируса, страны Европы начали готовиться к массовой вакцинации. Дальше всех в этом вопросе пошла Германия, власти которой объявили, что привиться от вируса граждане смогут бесплатно. С таким заявлением выступил сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения ФРГ.

В Германии вакцинацию от коронавируса будут проводить добровольно и бесплатно

Граждане Германии смогут привиться от коронавируса бесплатно

 "Прививка будет бесплатной, независимо от того, у кого какая страховка", — сказал Эвальд журналистам в Берлине в пятницу.

Как сообщил чиновник, в целом Евросоюз намерен закупить 300 миллионов доз вакцины. Помимо этого, учитывая настроения части граждан, которые выступают категорически против прививок, в правительстве отметили, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе.

Ранее Немецкий институт экономических исследований в Берлине провел исследование, по результатам которого стало известно, что   около 70% немцев готовы добровольно сделать прививку от COVID-19. Более того, примерно половина опрошенных выступает за обязательную вакцинацию. 

Власти ФРГ ожидают высокий спрос на прививки от коронавируса. Для этого в стране создают целую сеть специальных центров. Обычные прививки немцы получают у домашнего доктора, однако прививка от коронавируса достаточно капризна — ее нужно хранить при температуре минус 70 градусов Цельсия, а домашние врачи не располагают такими холодильниками.

Как сообщал портал "Комментарии", Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer



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