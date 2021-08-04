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Главная Новости Мир Европа В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: десятки пострадавших (ФОТО)
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В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: десятки пострадавших (ФОТО)

Машинист одного из поездов проигнорировал запрещающие движение сигналы светофора

сегодня, 12:30
Автор:

Денис Подставной

В Чехии столкнулись два поезда. Об этом сообщает издание Novinky.

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: десятки пострадавших (ФОТО)

Столкновение поездов в Чехии. Фото: HZS Plzeňského kraje

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 4 августа, в районе чешского города Домажлице. Сообщается, что неподалёку от села Милавче столкнулись два пассажирских поезда. 

Согласно предварительной информации, в результате происшествия, два человека погибли и еще  по меньшей мере пол сотни человек получили ранения различной степени тяжести. 

На место события прибыл Министр транспорта Карел Гавличек. Он рассказал, что столкновение произошло из-за того, что машинист одного из поездов проигнорировал запрещающий сигнал светофора. 

На место катастрофы прибыли сотрудники спасательной службы и медики. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения. Устанавливаются все обстоятельства событий. 

В Сети появились фото с места происшествия. 

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: десятки пострадавших (ФОТО) - фото 2

Фото:  HZS Plzeňského kraje

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше на железнодорожном переезде пассажирский поезд въехал в грузовик. Сообщается, что после столкновения несколько вагонов поезда сошли с рельсов. В результате происшествия пострадали несколько пассажиров поезда. По предварительной информации водитель грузового автомобиля проигнорировал сигналы, которые запрещают движения и выехал на пути. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что во Львовской области грузовой поезд столкнулся с легковушкой, водитель которой проигнорировала запрещающие движение сигналы, и выехала на переезд во время движения состава. В результате происшествия погибла водитель легковушки. На место событий прибыли спасатели и медики. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.novinky.cz/krimi/clanek/na-domazlicku-se-srazily-dva-vlaky-na-miste-jsou-zraneni-40368046
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