В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: десятки пострадавших (ФОТО)

В Чехии столкнулись два поезда. Об этом сообщает издание Novinky.

Столкновение поездов в Чехии. Фото: HZS Plzeňského kraje

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 4 августа, в районе чешского города Домажлице. Сообщается, что неподалёку от села Милавче столкнулись два пассажирских поезда.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия, два человека погибли и еще по меньшей мере пол сотни человек получили ранения различной степени тяжести.

На место события прибыл Министр транспорта Карел Гавличек. Он рассказал, что столкновение произошло из-за того, что машинист одного из поездов проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

На место катастрофы прибыли сотрудники спасательной службы и медики. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения. Устанавливаются все обстоятельства событий.

В Сети появились фото с места происшествия.





Фото: HZS Plzeňského kraje

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше на железнодорожном переезде пассажирский поезд въехал в грузовик. Сообщается, что после столкновения несколько вагонов поезда сошли с рельсов. В результате происшествия пострадали несколько пассажиров поезда. По предварительной информации водитель грузового автомобиля проигнорировал сигналы, которые запрещают движения и выехал на пути. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что во Львовской области грузовой поезд столкнулся с легковушкой, водитель которой проигнорировала запрещающие движение сигналы, и выехала на переезд во время движения состава. В результате происшествия погибла водитель легковушки. На место событий прибыли спасатели и медики. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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