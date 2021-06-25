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Главная Новости Мир Европа В Чехии торнадо разрушил четыре села: в зону бедствия перебросили армию
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В Чехии торнадо разрушил четыре села: в зону бедствия перебросили армию

Всего около 30 тысяч домов остались без света, а под их завалами до сих пор могут быть люди

сегодня, 08:49
Автор:

Лиля Воробьева

В стране масштабный торнадо разрушил 4 населенных пункта. Около 150 жителей получили ранения. Жертвами стихии стали пять человек. Об этом пишет "Express".

В Чехии торнадо разрушил четыре села: в зону бедствия перебросили армию

Под завалами до сих пор могут быть люди (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что больше всего от торнадо пострадали села Грушки, Лужице, Моравская-Нова-Весь и Микулчице.

Спасатели заявляют, что на самом деле от стихии пострадали 7 сел в Южноморавском крае. Под завалами жилых домов все еще есть люди, профильные службы проводят спасательные операции.

Стало известно, что военных направили помочь ликвидировать последствия стихии. Всего около 30 тысяч домов остались без света.

Президент страны Милош Земан поблагодарил спасателей за их работу и быструю реакцию.

 Специалисты отмечают, что торнадо — редкое природное явление в Чешской Республике. Последние случай был зафиксирован в 2018 году.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Аргентине по городу пронеслось "торнадо" с комаров.

Жители провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) стали свидетелями необычного "торнадо", который состоял из большого количества комаров.

Очевидцы рассказывают, что после дождя насекомые начали кружить на высоте около 100 м и образовали рой недалеко от шоссе 74. Колонна из насекомых становилась все более плотной и увеличивалась в размерах. Издалека казалось, что образовался настоящий торнадо.
Представители Центра паразитологических и эпидемиологических исследований заявили, что явление хоть и выглядит страшным, но такой рой комаров не представляет опасности для людей, но способен навредить сельскому хозяйству. Эксперты объяснили, что после сильного дождя образовались большие лужи со стоячей водой, а для самок комаров такие условия являются идеальными для откладывания яиц.

 


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Источник: https://www.express.co.uk/news/world/1454278/Czech-Republic-tornado-latest-Europe-dead-injured-damage-extreme-weather-news-vn
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