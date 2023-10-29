В Чехии заявили о намерении выйти из ООН: какая причина

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала страну принять решение и выйти из Организации объединенных наций. Чернохова объяснила необходимость такого шага из-за резолюции ООН, призывающей к перемирию между Израилем и ХАМАСом и не осуждающей террористическую атаку 7 октября.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова. Фото из открытых источников

Глава Минобороны Чехии утверждает, что ХАМАС убил 1400 израильтян с момента нападения. По ее словам, в пересчете на одного жителя страны это более чем погибло американцев после атак 11 сентября в США. Таким образом Яна Чернохова критикует ООН и призвала покинуть ООН из-за "поддержки террористов" международной организацией.

"Мне стыдно за ООН. По-моему, Чехии нет места в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самозащиту", – сказала Чернохова и добавила "давайте выйдем" из ООН.

Министр обороны Чехии объясняет, что только 14 стран проголосовали против резолюции ООН. Кроме Чехии, против проголосовали: Австрия, Фиджи, Израиль, Маршалловы Острова, Венгрия, Микронезия, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Хорватия, Парагвай, Тонга, Гватемала и США. Украина удержалась во время голосования в ООН.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США и Израиль получили критические сообщения от лидеров Ирана о войне на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Ирана заявил, что Соединенные Штаты должны удержатся от поддержки Израиля, а президент Ирана Ибрагим Раиси обвинил Израиль в пересечении "красных линий".

Также "Комментарии" писали о союзнике Путине, который рассказал, что может стать началом третьей мировой войны.