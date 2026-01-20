В Дании дали жесткий ответ Трампу на идею приобретения Гренландии

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен отклонил предложение, озвученное президентом США Дональдом Трампом о приобретении Гренландии. Как передает портал об этом сообщает Telegram-канал Clash Report.
Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен. Фото: из открытых источников
В частности, глава МИД Дании отметил, что выступает против торговли людьми, то есть продажи острова Америке.
Министр иностранных дел Дании подчеркнул, что нельзя нарушать суверенитет и территориальную целостность стран.
Ранее СМИ писали, что министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что Европа должна показать президенту Трампу, что угрозы введением пошлин "не являются выходом из ситуации".
Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп готов повышать ставки в вопросе Гренландии: какие последствия для Европы и Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – "гренландский конфликт": кто вызвался быть посредником между Европой и Трампом.