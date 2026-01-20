В Дании дали жесткий ответ Трампу на идею приобретения Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен отклонил предложение, озвученное президентом США Дональдом Трампом о приобретении Гренландии. Как передает портал об этом сообщает Telegram-канал Clash Report.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен. Фото: из открытых источников

В частности, глава МИД Дании отметил, что выступает против торговли людьми, то есть продажи острова Америке.

"Забудьте об этом, мы живем в 2026 году. Вы можете торговать между людьми, но вы не можете торговать людьми, и это правило остается в силе, поэтому забудьте об этом пути", — заявил Расмуссен.

Министр иностранных дел Дании подчеркнул, что нельзя нарушать суверенитет и территориальную целостность стран.

"В мире существуют определенные особые правила игры, которые нельзя нарушать. И одним из основных правил является, в конце концов, суверенитет и территориальная целостность стран", — сказал политик.

Ранее СМИ писали, что министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что Европа должна показать президенту Трампу, что угрозы введением пошлин "не являются выходом из ситуации".

"У нас есть красные линии, которые нельзя пересекать. Нельзя угрозами добиваться права собственности на Гренландию. Я не намерен обострять ситуацию", — поделился он в интервью Sky News.

