У Данії дали жорстку відповідь Трампу на ідею придбання Гренландії

Кравцев Сергей
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен відхилив пропозицію, озвучену президентом США Дональдом Трампом про придбання Гренландії. Як повідомляє портал про це повідомляє Telegram-канал Clash Report.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен. Фото: із відкритих джерел
Зокрема глава МЗС Данії зазначив, що виступає проти торгівлі людьми, тобто продажу острова Америці.
Міністр закордонних справ Данії наголосив, що не можна порушувати суверенітет та територіальну цілісність країн.
Раніше ЗМІ писали, що міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Європа має показати президенту Трампу, що загрози запровадженням мит "не є виходом із ситуації".
