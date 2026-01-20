У Данії дали жорстку відповідь Трампу на ідею придбання Гренландії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен відхилив пропозицію, озвучену президентом США Дональдом Трампом про придбання Гренландії. Як повідомляє портал про це повідомляє Telegram-канал Clash Report.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен. Фото: із відкритих джерел

Зокрема глава МЗС Данії зазначив, що виступає проти торгівлі людьми, тобто продажу острова Америці.

"Забудьте про це, ми живемо у 2026 році. Ви можете торгувати між людьми, але ви не можете торгувати людьми, і це правило залишається чинним, тому забудьте про цей шлях", — заявив Расмуссен.

Міністр закордонних справ Данії наголосив, що не можна порушувати суверенітет та територіальну цілісність країн.

"У світі існують певні особливі правила гри, які не можна порушувати. І одним із основних правил є, зрештою, суверенітет та територіальна цілісність країн", — сказав політик.

Раніше ЗМІ писали, що міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Європа має показати президенту Трампу, що загрози запровадженням мит "не є виходом із ситуації".

"У нас є червоні лінії, які не можна перетинати. Не можна погрозами вимагати права власності на Гренландію. Я не маю наміру загострювати ситуацію", — поділився він в інтерв'ю Sky News.

