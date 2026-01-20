logo_ukra

У Данії дали жорстку відповідь Трампу на ідею придбання Гренландії
У Данії дали жорстку відповідь Трампу на ідею придбання Гренландії

Міністр закордонних справ Данії нагадав президенту США, що у світі є певні правила гри, які не можна порушувати

20 січня 2026, 10:00
Автор:
Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен відхилив пропозицію, озвучену президентом США Дональдом Трампом про придбання Гренландії. Як повідомляє портал про це повідомляє Telegram-канал Clash Report.

У Данії дали жорстку відповідь Трампу на ідею придбання Гренландії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен. Фото: із відкритих джерел

Зокрема глава МЗС Данії зазначив, що виступає проти торгівлі людьми, тобто продажу острова Америці.

"Забудьте про це, ми живемо у 2026 році. Ви можете торгувати між людьми, але ви не можете торгувати людьми, і це правило залишається чинним, тому забудьте про цей шлях", — заявив Расмуссен.

Міністр закордонних справ Данії наголосив, що не можна порушувати суверенітет та територіальну цілісність країн.                                           

"У світі існують певні особливі правила гри, які не можна порушувати. І одним із основних правил є, зрештою, суверенітет та територіальна цілісність країн", — сказав політик.

Раніше ЗМІ писали, що міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Європа має показати президенту Трампу, що загрози запровадженням мит "не є виходом із ситуації".                                                                  

"У нас є червоні лінії, які не можна перетинати. Не можна погрозами вимагати права власності на Гренландію. Я не маю наміру загострювати ситуацію", — поділився він в інтерв'ю Sky News.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп готовий підвищувати ставки у питанні Гренландії: які наслідки для Європи та України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – "гренландський конфлікт": хтось зголосився бути посередником між Європою та Трампом.




Джерело: https://t.me/ClashReport/68289
