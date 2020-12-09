В Дании задержанного за шпионаж россиянина ожидает суд

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Павел Зинченко
Гражданин России, проживающий в Дании, обвиняется в шпионаже. Полиция подозревает, что он предоставлял российским спецслужбам информацию о датских энергетических технологиях. Об этом заявил в среду генеральный прокурор Дании. По его словам, россиянин находится под стражей еще с июля 2020 года и в отношении его все это время велись следственные действия.
ФОТО: Газета.Ру
Вероятнее всего, дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Если россиянина признают виновным, ему будет грозить по меньшей мере шесть лет лишения свободы, после чего его будет ожидать экстрадиция из Дании.
Посольство России в Дании уже успело отреагировать на эту ситуацию. Арест гражданина России назван ошибкой, а предъявленное обвинение ошибочным.
Как сообщало издание "Комментарии", китайский шпион переспал с двумя мэрами США и членами Конгресса. Кристина Фанг имела романтические или сексуальные отношения как минимум с двумя мэрами США со Среднего Запада. Кроме того, женщина имела романтические отношения с начинающим конгрессменом Эриком Салвеллою, принимая активное участие в его избирательной компании и помагая собрать средства на политическую борьбу.
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