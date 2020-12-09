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В Дании задержанного за шпионаж россиянина ожидает суд

Гражданин России обвиняется в незаконном сборе информации о датских энергетических технологиях

сегодня, 13:37
Автор:

Павел Зинченко

Гражданин России, проживающий в Дании, обвиняется в шпионаже. Полиция подозревает, что он предоставлял российским спецслужбам информацию о датских энергетических технологиях. Об этом заявил в среду генеральный прокурор Дании. По его словам, россиянин находится под стражей еще с июля 2020 года и в отношении его все это время велись следственные действия.

В Дании задержанного за шпионаж россиянина ожидает суд

ФОТО: Газета.Ру

"Прокуратура сегодня предъявила мужчине, гражданину России, который проживает в Дании, обвинение в шпионаже по статье 108 Уголовного кодекса", — говорится в сообщении прокуратуры.

Вероятнее всего, дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Если россиянина признают виновным, ему будет грозить по меньшей мере шесть лет лишения свободы, после чего его будет ожидать экстрадиция из Дании.

Посольство России в Дании уже успело отреагировать на эту ситуацию. Арест гражданина России назван ошибкой, а предъявленное обвинение ошибочным.

"Мы рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника", — сообщили в посольстве.

Как сообщало издание "Комментарии", китайский шпион переспал с двумя мэрами США и членами Конгресса. Кристина Фанг имела романтические или сексуальные отношения как минимум с двумя мэрами США со Среднего Запада. Кроме того, женщина имела романтические отношения с начинающим конгрессменом Эриком Салвеллою, принимая активное участие в его избирательной компании и помагая собрать средства на политическую борьбу. 


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Источник: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/12/09/850190-danii-rossiyaninu-predyavili-obvinenie-shpionazhe
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