В ЕС сделали громкое заявление о выводе войск США из Европы: к чему пора готовиться

Европейцы вынуждены признать то, что они больше не живут в мире, где американцы заботятся об обороне региона, а они наслаждаются дивидендами мира. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Washington Post заявил комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса, и экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Войска США в Европе. Фото: из открытых источников

"Все кончено. Поэтому нам нужно начать готовиться", — сказал чиновник.

По его словам, США должны согласовывать с лидерами европейских стран любые планы по выводу войск из Европы. Политик подчеркнул, что надеется на четкое и практическое соглашение с Вашингтоном, в котором будет подробно изложен график вывода американских войск или активов таким образом, чтобы европейские вооруженные силы могли проводить ротацию и заполнять любые пробелы.

Кубилюс добавил, что не может точно спрогнозировать, к чему приведут такие действия США. Тем не менее, он выразил надежду, что Вашингтон будет больше координироваться со своими европейскими союзниками.

"Я абсолютно трансатлантист. Но я также пытаюсь предложить какие-то практические долгосрочные взгляды, которые нам необходимы. Они скажут: "Мы постепенно уходим. Будьте уверены в ядерном зонтике на более длительный срок, но сейчас нам нужно переместить сухопутные войска или что-то еще. И давайте посмотрим с практической точки зрения, когда вы будете готовы к замене", — заявил политик.

Авторы публикации отметили, что крупные европейские страны, такие как Франция и Великобритания, пытались в частном порядке найти необходимые аргументы, чтобы убедить администрацию Трампа, что любые шаги должны планироваться совместно с НАТО и не должны становиться неожиданностью. Они аргументировали свою позицию тем, что путинский режим может воспринять это как серьезное разногласие между западными союзниками.

