Європейці змушені визнати те, що вони більше не живуть у світі, де американці опікуються обороною регіону, а вони насолоджуються дивідендами світу. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю The Washington Post заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу та екс-прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

Війська США у Європі. Фото: з відкритих джерел

"Все закінчено. Тому нам потрібно почати готуватися", — сказав урядовець.

За його словами, США мають узгоджувати з лідерами європейських країн будь-які плани щодо виведення військ з Європи. Політик наголосив, що сподівається на чітку та практичну угоду з Вашингтоном, в якій буде докладно викладено графік виведення американських військ чи активів таким чином, щоб європейські збройні сили могли проводити ротацію та заповнювати будь-які прогалини.

Кубілюс додав, що не може точно спрогнозувати, до чого спричинять такі дії США. Проте він висловив сподівання, що Вашингтон більше координуватиметься зі своїми європейськими союзниками.

"Я абсолютно трансатлантист. Але я також намагаюся запропонувати якісь практичні довгострокові погляди, які нам необхідні. Вони скажуть: "Ми поступово йдемо. Будьте впевнені в ядерній парасольці на більш тривалий термін, але зараз нам потрібно перемістити сухопутні війська чи ще щось. І давайте подивимось із практичної точки зору, коли ви будете готові до заміни", — заявив політик.

Автори публікації зазначили, що великі європейські країни, такі як Франція та Великобританія, намагалися приватно знайти необхідні аргументи, щоб переконати адміністрацію Трампа, що будь-які кроки мають плануватися спільно з НАТО і не повинні ставати несподіванкою. Вони аргументували свою позицію тим, що путінський режим може сприйняти це як серйозну суперечність між західними союзниками.

