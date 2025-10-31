logo

Трамп выводит войска США из Европы: какие шаги срочно предпринимают в НАТО
НОВОСТИ

Трамп выводит войска США из Европы: какие шаги срочно предпринимают в НАТО

НАТО собирается усилить присутствие в Румынии после сокращения контингента США

31 октября 2025, 12:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Румынский министр иностранных дел Оана Цою заявила, что в ближайшее время союзники по НАТО, за исключением США, отправят в Румынию новые войска и оборудование. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Digi24.

Трамп выводит войска США из Европы: какие шаги срочно предпринимают в НАТО

Войска США в Европе. Фото: из открытых источников

Данное заявление прозвучало на фоне объявления США о сокращении численности военного контингента в Румынии.

Цою заверила, что это решение не ослабит стратегическое партнерство между Румынией и Соединенными Штатами.

По ее словам, сейчас обсуждаются способы дальнейшего повышения оборонной способности Румынии с фокусом на противовоздушную оборону.

"До конца этого года и в следующем году мы увидим усиление присутствия НАТО в Румынии, а особенно усиление присутствия НАТО в плане способности вмешаться, если Румыния подвергнется прямой угрозе", – рассказала глава МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — как многие и прогнозировали, США начали масштабное сокращение военного присутствия в Восточной Европе. Приблизительно 800 американских военных отзывают из Румынии, а также планируют уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии. Об этом говорится в публикации "RMF24".

Отмечается, что 27 октября через официальные процедуры НАТО было объявлено об отзыве около 800 американских военных из Румынии. Это решение принял Белый дом, и оно уже вступило в силу, хотя теоретически его еще может пересмотреть Конгресс США. 

Сейчас американские подразделения дислоцированы на базах имени Михаила Когелничану, Девеселу и Кимпиа-Турзий. Пока неизвестно, на какой именно базе произойдет сокращение. Источники издания отмечают, что этот шаг не связан с политическими событиями в Румынии, в частности с отменой результатов президентских выборов, поскольку вывод военных также запланирован с территории Венгрии.




