Трамп выводит войска США из Европы: какие шаги срочно предпринимают в НАТО

Румынский министр иностранных дел Оана Цою заявила, что в ближайшее время союзники по НАТО, за исключением США, отправят в Румынию новые войска и оборудование. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Digi24.

Данное заявление прозвучало на фоне объявления США о сокращении численности военного контингента в Румынии.

Цою заверила, что это решение не ослабит стратегическое партнерство между Румынией и Соединенными Штатами.

По ее словам, сейчас обсуждаются способы дальнейшего повышения оборонной способности Румынии с фокусом на противовоздушную оборону.

"До конца этого года и в следующем году мы увидим усиление присутствия НАТО в Румынии, а особенно усиление присутствия НАТО в плане способности вмешаться, если Румыния подвергнется прямой угрозе", – рассказала глава МИД.

Отмечается, что 27 октября через официальные процедуры НАТО было объявлено об отзыве около 800 американских военных из Румынии. Это решение принял Белый дом, и оно уже вступило в силу, хотя теоретически его еще может пересмотреть Конгресс США.

Сейчас американские подразделения дислоцированы на базах имени Михаила Когелничану, Девеселу и Кимпиа-Турзий. Пока неизвестно, на какой именно базе произойдет сокращение. Источники издания отмечают, что этот шаг не связан с политическими событиями в Румынии, в частности с отменой результатов президентских выборов, поскольку вывод военных также запланирован с территории Венгрии.



