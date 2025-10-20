logo

В Европарламенте начали публично угрожать Зеленскому: что произошло
В Европарламенте начали публично угрожать Зеленскому: что произошло

Депутат парламента Румынии Диана Шошоаке заявила, что "переломает ноги" украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Свои слова она произнесла во время визита к пропагандистам в РФ

Кравцев Сергей

Во время визита в Россию депутатка Европарламента от Румынии выступила с очередным скандальным заявлением, направленным против Украины и ее власти. Об этом говорится в публикации депутата Европарламента от Румынии Дианы Шошоаке в сети Facebook.

В Европарламенте начали публично угрожать Зеленскому: что произошло

Диана Шошоаке. Фото: из открытых источников

Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоаке, которой запрещен въезд в Украину, во время визита в Россию сделала оскорбительное высказывание в адрес президента Украины.

На заседании так называемой "Международной ассоциации "Друзья России" депутат пригрозила "переломать ноги" украинскому лидеру, если тот приедет в парламент Румынии.

В опубликованном на странице политик в Facebook пресс-релизе приводятся выдержки из ее речи, где Шошоаке утверждает, что украинская власть якобы "притесняет этнических румын".

Она заявила: "Если он осмелится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не смеет произносить речь в моем парламенте".

Депутат добавила, что, согласно Конституции Румынии, парламентарии являются "единственными представителями суверенитета румынского народа".

В документе также содержатся обвинения в адрес Украины, где, по словам Шошоаке, якобы "запрещено более миллиону румын говорить на родном языке".

Стоит отметить, Диана Шошоаке относится к крайне правому политическому крылу. Известность в Румынии она получила во время пандемии COVID-19, активно выступая против карантинных ограничений и вакцинации.

В 2020 году Шошоаке была избрана в Сенат Румынии от партии Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), но позже возглавила политическую силу S.O.S. România, известную националистической и евроскептической риторикой. С июля 2024 года она занимает место в Европейском парламенте.

Шошоаке неоднократно заявляла о необходимости "пересмотра границ" и возвращения территорий, которые она считает "исторически румынскими" – среди них северная Буковина, Герца, Буджак и остров Змеиный.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Европе сделали важное заявление о судьбе Донбасса.




