У Європарламенті почали публічно загрожувати Зеленському: що сталося

Під час візиту до Росії депутатка Європарламенту від Румунії виступила з черговою скандальною заявою, спрямованою проти України та її влади. Про це йдеться у публікації депутата Європарламенту від Румунії Діани Шошоаке у мережі Facebook.

Діана Шошоаке. Фото: з відкритих джерел

Депутат Європарламенту від Румунії Діана Шошоаке, якій заборонено в'їзд до України, під час візиту до Росії зробила образливе висловлювання на адресу президента України.

На засіданні так званої "Міжнародної асоціації "Друзі Росії" депутат пригрозила "переламати ноги" українському лідеру, якщо той приїде до парламенту Румунії.

В опублікованому на сторінці політик у Facebook прес-релізі наводяться витримки з її промови, де Шошоаке стверджує, що українська влада нібито "пригнічує етнічних румунів".

Вона заявила: "Якщо він наважиться прийти до мого парламенту, я йому ноги переламаю! Нехай не сміє вимовляти промову в моєму парламенті".

Депутат додала, що, згідно з Конституцією Румунії, парламентарі є "єдиними представниками суверенітету румунського народу".

У документі також містяться звинувачення на адресу України, де, за словами Шошоаке, нібито "заборонено понад мільйон румунів говорити рідною мовою".

Варто зазначити, Діана Шошоаке належить до вкрай правого політичного крила. Відомість у Румунії вона отримала під час пандемії COVID-19, активно виступаючи проти карантинних обмежень та вакцинації.

У 2020 році Шошоаке була обрана до Сенату Румунії від партії Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), але пізніше очолила політичну силу SOS România, відому націоналістичною та євроскептичною риторикою. З липня 2024 року вона посідає місце у Європейському парламенті.

Шошоаке неодноразово заявляла про необхідність "перегляду кордонів" та повернення територій, які вона вважає "історично румунськими" – серед них північна Буковина, Герца, Буджак та острів Зміїний.

