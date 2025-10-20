В Европе сделали важное заявление о судьбе Донбасса

Рубрики
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что никто не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского относительно территорий Донецкой области, которую якобы без боря хочет заполучить Путин. Об этом глава польского правительства написал в соцсети Х.
Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: из открытых источников
В то же время, премьер-министр Польши отметил, что следует давить на Россию, чтобы заставить ее прекратить свою военную агрессию против Украины.
Премьер Польши также добавил, что территориальные уступки никогда не были путем к справедливому и прочному миру.
Отметим, президент США Дональд Трамп отрицает, что принуждал украинского президента Владимира Зеленского согласиться на передачу России всего Донбасса. Об этом пишет "Reuters", со ссылкой на три источника знакомые с ходом переговоров.
Издание отмечает, пятничная встреча между Трампом и Владимиром Зеленским прошла в напряженной атмосфере.
По словам собеседников, обсуждение завершилось позицией Трампа относительно "сделки там, где мы находимся" – то есть замораживания конфликта на нынешних линиях разграничения.