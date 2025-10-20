В Европе сделали важное заявление о судьбе Донбасса

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что никто не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского относительно территорий Донецкой области, которую якобы без боря хочет заполучить Путин. Об этом глава польского правительства написал в соцсети Х.

Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: из открытых источников

В то же время, премьер-министр Польши отметил, что следует давить на Россию, чтобы заставить ее прекратить свою военную агрессию против Украины.

"Никто из нас не должен давить на Зеленского в вопросе территориальных уступок. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию", — написал Дональд Туск.

Премьер Польши также добавил, что территориальные уступки никогда не были путем к справедливому и прочному миру.

Отметим, президент США Дональд Трамп отрицает, что принуждал украинского президента Владимира Зеленского согласиться на передачу России всего Донбасса. Об этом пишет "Reuters", со ссылкой на три источника знакомые с ходом переговоров.

Издание отмечает, пятничная встреча между Трампом и Владимиром Зеленским прошла в напряженной атмосфере.

По словам собеседников, обсуждение завершилось позицией Трампа относительно "сделки там, где мы находимся" – то есть замораживания конфликта на нынешних линиях разграничения.

"Мы считаем, что они должны просто остановиться на линиях, где они находятся", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One в воскресенье, 19 октября. В то же время глава Белого дома отрицал, что предлагал Зеленскому отдать России весь Донбасс.

"Пусть он будет разделен так, как он есть. Он разделен прямо сейчас. Я думаю, что 78% земли уже захвачено Россией", – отметил американский президент в ответ на вопрос корреспондента Reuters.



