logo

BTC/USD

110978

ETH/USD

4064.13

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В Европе сделали важное заявление о судьбе Донбасса
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европе сделали важное заявление о судьбе Донбасса

Премьер Польши Туск заявил, что никто не должен давить на Зеленского относительно территорий

20 октября 2025, 06:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что никто не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского относительно территорий Донецкой области, которую якобы без боря хочет заполучить Путин. Об этом глава польского правительства написал в соцсети Х.

В Европе сделали важное заявление о судьбе Донбасса

Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: из открытых источников

В то же время, премьер-министр Польши отметил, что следует давить на Россию, чтобы заставить ее прекратить свою военную агрессию против Украины.

"Никто из нас не должен давить на Зеленского в вопросе территориальных уступок. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию", — написал Дональд Туск.

Премьер Польши также добавил, что территориальные уступки никогда не были путем к справедливому и прочному миру.

Отметим, президент США Дональд Трамп отрицает, что принуждал украинского президента Владимира Зеленского согласиться на передачу России всего Донбасса. Об этом пишет "Reuters", со ссылкой на три источника знакомые с ходом переговоров.

Издание отмечает, пятничная встреча между Трампом и Владимиром Зеленским прошла в напряженной атмосфере. 

По словам собеседников, обсуждение завершилось позицией Трампа относительно "сделки там, где мы находимся" – то есть замораживания конфликта на нынешних линиях разграничения. 

"Мы считаем, что они должны просто остановиться на линиях, где они находятся", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One в воскресенье, 19 октября.  В то же время глава Белого дома отрицал, что предлагал Зеленскому отдать России весь Донбасс. 

"Пусть он будет разделен так, как он есть. Он разделен прямо сейчас. Я думаю, что 78% земли уже захвачено Россией", – отметил американский президент в ответ на вопрос корреспондента Reuters.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/donaldtusk/status/1979970880626119088
Теги:

Новости

Все новости