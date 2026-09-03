В Европе боятся обрывать связи с РФ: какое исключение в санкциях сделали в последний момент

Правительство Болгарии разрешило сделать исключение из санкционного режима в отношении России ради обеспечения работы единственной атомной электростанции страны. Как сообщает BNR News, София одобрила импорт российского оборудования и изделий из железа и стали, необходимых для эксплуатации АЭС "Козлодуй".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Решение связано с тем, что значительная часть оборудования и систем станции имеет российское происхождение. Болгарские власти объяснили необходимость исключения требованиями безопасности и стабильной эксплуатации атомного объекта.

АЭС "Козлодуй" играет ключевую роль в энергосистеме Болгарии. Это единственная действующая атомная электростанция страны и крупнейший производитель электроэнергии. На ее долю приходится более трети годовой выработки электричества в государстве.

Однако на этом исключения не заканчиваются. Болгарское правительство также разрешило провести отдельные операции, связанные с оборудованием для недостроенной АЭС "Белене". Национальная энергетическая компания ЕАД сможет объявить государственный тендер и заключить контракт с болгарским подразделением российской компании "Атомстройэкспорт".

Речь идет о консервации оборудования, которое ранее было поставлено для первого и второго энергоблоков "Белене". Таким образом, София намерена сохранить возможность работать с российскими технологиями там, где от них напрямую зависит безопасность и состояние ядерной инфраструктуры.

Решение Болгарии демонстрирует сложность полного отказа европейской энергетики от российского наследия. Даже при действующих санкционных ограничениях отдельные государства вынуждены искать специальные механизмы для обслуживания объектов, построенных с использованием российских технологий.

В случае "Козлодуя" София фактически поставила эксплуатационную безопасность станции выше общего курса на сокращение экономических связей с Россией.

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