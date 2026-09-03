У Європі бояться обривати зв'язки з РФ: який виняток у санкціях зробили в останній момент

Уряд Болгарії дозволив зробити виняток із санкційного режиму щодо Росії задля забезпечення роботи єдиної атомної електростанції країни. Як повідомляє BNR News, Софія схвалила імпорт російського обладнання та виробів із заліза та сталі, необхідних для експлуатації АЕС "Козлодуй".

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Рішення пов'язане з тим, що значна частина обладнання та систем станції має російське походження. Болгарська влада пояснила необхідність виключення вимог безпеки та стабільної експлуатації атомного об'єкта.

АЕС "Козлодуй" відіграє ключову роль в енергосистемі Болгарії. Це єдина діюча атомна електростанція країни та найбільший виробник електроенергії. На її частку припадає понад третина річного вироблення електрики у державі.

Однак на цьому винятки не закінчуються. Болгарський уряд також дозволив провести окремі операції, пов'язані з обладнанням для недобудованої АЕС "Белене". Національна енергетична компанія ЄАД зможе оголосити державний тендер і укласти контракт із болгарським підрозділом російської компанії "Атомбудекспорт".

Йдеться про консервацію обладнання, яке раніше було поставлене для першого та другого енергоблоків "Белене". Таким чином, Софія має намір зберегти можливість працювати з російськими технологіями там, де від них безпосередньо залежить безпека та стан ядерної інфраструктури.

Рішення Болгарії демонструє складність повної відмови європейської енергетики від російської спадщини. Навіть при чинних обмеженнях санкцій окремі держави змушені шукати спеціальні механізми для обслуговування об'єктів, побудованих з використанням російських технологій.

У разі "Козлова" Софія фактично поставила експлуатаційну безпеку станції вище загального курсу на скорочення економічних зв'язків із Росією.

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