В Европе отреагировали на мирный план Индонезии

Министр обороны Индонезии предложил мирный план для завершения войны между Украиной и Россией. Одними из главных пунктов индонезийской инициативы стало создание демилитаризованной зоны и проведение референдумов на временно оккупированной территории Украины. На такие идеи отреагировали в Европе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

В начале июня прошел азиатский саммит "Диалог Шангри-Ла", на котором обсуждают вопросы безопасности. Во время своего выступления министр обороны Индонезии Прабово Субианто рассказал о том, что после визита президента Индонезии Джоко Видодо в Москву и Киев в прошлом году его команда начала готовить мирный план. Основой идеи стал призыв к Украине и России начать мирные переговоры по созданию демилитаризованной зоны шириной 15 км на линии фронта, а также проведение референдума на временно оккупированных территориях, которые Субианто назвал спорными землями.

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Представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на индонезийский "мирный план".

"Мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который... мир капитуляции. Мир сильнее", — сказал Боррель.

Украина также критически отреагировала на инициативу Индонезии и заявила, что придерживаться идеи формулы мира из 10 пунктов, которые были озвучены в прошлом году президентом Владимиром Зеленским.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны основные идеи мирной африканской инициативы.

Также "Комментарии" писали, что Дания объявила о готовности принять мирный саммит Украины.