Главная Новости Мир Европа В Европе предостерегли Зеленского от самой опасной ошибки в мирных переговорах
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европе предостерегли Зеленского от самой опасной ошибки в мирных переговорах

WSJ пишет о том, что европейские лидеры требуют от США чётких гарантий безопасности Украине перед любыми возможными договорённостями с Россией

5 декабря 2025, 10:42
Кравцев Сергей

Европейские лидеры во время телефонного разговора 1 декабря предупредили президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости согласия на требования России без четких и надежных гарантий безопасности со стороны США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В Европе предостерегли Зеленского от самой опасной ошибки в мирных переговорах

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По данным издания, в обсуждении участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейские лидеры подчеркнули, что именно Вашингтон должен играть ключевую роль в формировании системы безопасности, которая станет основой возможного соглашения с Москвой.

Дипломаты отмечают: Макрон заявил, что США должны ясно обозначить, каким образом будут защищать Украину до того, как Киев примет окончательные условия сделки. Мерц, в свою очередь, призвал Зеленского проявлять максимальную осторожность, добавив, что американская сторона "ведёт игру" как с Украиной, так и с Европой. На этом фоне, по информации WSJ, в Киеве и европейских столицах растёт обеспокоенность отсутствием четких гарантий о том, как США отреагируют, если Россия нарушит возможное соглашение и вновь нападет на Украину.

Издание отмечает, что это предупреждение стало очередным сигналом недовольства Европы тем, что США ведут переговоры практически без её участия. На этой неделе Макрон и Мерц публично заявили о необходимости включить европейские государства в процесс, напомнив о вопросах, которые требуют именно европейского решения, включая судьбу замороженных российских активов в Бельгии.

Европейские официальные лица также подчеркивают: конкретные обязательства в сфере безопасности они смогут сформировать только после того, как США определят свою роль. Украина же настаивает, что взамен членства в НАТО США и Европа должны предоставить ей реальные гарантии, способные сдержать будущую агрессию.

На прошлой неделе Макрон объявил о создании оперативной группы с участием США для выработки окончательного пакета гарантий. По данным дипломатов, французские и британские военные уже провели переговоры в Вашингтоне. При этом, как пишет WSJ, Пентагон подготовил возможные варианты обязательств, однако политическое решение в США пока не принято.

Читайте также на портале "Комментарии" — в РФ сделали заявление о "предпосылках" для разговора Путина и Трампа: чего ждет Кремль.




Источник: https://www.wsj.com/world/europe/european-leaders-warn-zelensky-to-be-wary-in-u-s-high-speed-push-for-peace-337b5528
