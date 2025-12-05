В настоящее время Кремль ожидает реакции от американских коллег по итогам переговоров, состоявшихся между диктатором Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивом Уиткоффом 2 декабря в Москве. Как информирует портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского фюрера Юрий Ушаков.

Российский чиновник отметил, пока разговора с президентом США Дональдом Трампом в графике Путина нет. Впрочем, отмечает Ушаков, как только будут предпосылки для контакта, это "организуют достаточно быстро".

Помощный Путина также сообщил, что дата новой встречи с Уиткоффом не определена.

Между тем стало известно, что в Соединенных Штатах Америки состоялась встреча украинской и американской делегаций по миру в Украине. В настоящее время переговоры уже завершены.

российский диктатор Владимир Путин подтвердил неизменность своих начальных военных целей в Украине и продемонстрировал полное нежелание идти на любые компромиссы. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), проанализировавшем интервью Путина англоязычному изданию India Today.

В разговоре Путин заявил, что война закончится только тогда, когда Москва добьется всех задач, поставленных перед началом вторжения. Фактически речь идет о возвращении к требованиям, подобным так называемому Стамбульскому соглашению 2022 года, предусматривавшему полную капитуляцию Украины.

президент США Дональд Трамп считает, что в конце концов война в Украине с РФ будет урегулирована. По его словам, Штаты упорно трудятся в этом направлении. Об этом президент заявил на праздничной церемонии включения огней на елке в Вашингтоне.




