В РФ сделали заявление о "предпосылках" для разговора Путина и Трампа: чего ждет Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ сделали заявление о "предпосылках" для разговора Путина и Трампа: чего ждет Кремль

Москва продолжает затягивать время, делая вид, что заинтересована в переговорах

5 декабря 2025, 08:16
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В настоящее время Кремль ожидает реакции от американских коллег по итогам переговоров, состоявшихся между диктатором Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивом Уиткоффом 2 декабря в Москве. Как информирует портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского фюрера Юрий Ушаков.

В РФ сделали заявление о "предпосылках" для разговора Путина и Трампа: чего ждет Кремль

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Российский чиновник отметил, пока разговора с президентом США Дональдом Трампом в графике Путина нет. Впрочем, отмечает Ушаков, как только будут предпосылки для контакта, это "организуют достаточно быстро".

Помощный Путина также сообщил, что дата новой встречи с Уиткоффом не определена.

Между тем стало известно, что в Соединенных Штатах Америки состоялась встреча украинской и американской делегаций по миру в Украине. В настоящее время переговоры уже завершены.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин подтвердил неизменность своих начальных военных целей в Украине и продемонстрировал полное нежелание идти на любые компромиссы. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), проанализировавшем интервью Путина англоязычному изданию India Today.

В разговоре Путин заявил, что война закончится только тогда, когда Москва добьется всех задач, поставленных перед началом вторжения. Фактически речь идет о возвращении к требованиям, подобным так называемому Стамбульскому соглашению 2022 года, предусматривавшему полную капитуляцию Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп считает, что в конце концов война в Украине с РФ будет урегулирована. По его словам, Штаты упорно трудятся в этом направлении. Об этом президент заявил на праздничной церемонии включения огней на елке в Вашингтоне.




