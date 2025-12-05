У Європі застерегли Зеленського від найнебезпечнішої помилки у мирних переговорах

Європейські лідери під час телефонної розмови 1 грудня попередили президента України Володимира Зеленського про неприпустимість згоди на вимоги Росії без чітких та надійних гарантій безпеки з боку США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За даними видання, в обговоренні взяли участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Європейські лідери наголосили, що саме Вашингтон має відігравати ключову роль у формуванні системи безпеки, яка стане основою можливої угоди з Москвою.

Дипломати зазначають: Макрон заявив, що США мають ясно позначити, яким чином захищатимуть Україну до того, як Київ ухвалить остаточні умови угоди. Мерц, у свою чергу, закликав Зеленського виявляти максимальну обережність, додавши, що американська сторона "веде гру" як з Україною, так і з Європою. На цьому фоні, за інформацією WSJ, у Києві та європейських столицях зростає стурбованість відсутністю чітких гарантій про те, як США відреагують, якщо Росія порушить можливу угоду та знову нападе на Україну.

Це попередження стало черговим сигналом невдоволення Європи тим, що США ведуть переговори практично без її участі. Цього тижня Макрон і Мерц публічно заявили про необхідність включити європейські держави до процесу, нагадавши про питання, які вимагають саме європейського рішення, включаючи долю заморожених російських активів у Бельгії.

Європейські офіційні особи також наголошують: конкретні зобов'язання у сфері безпеки вони зможуть сформувати лише після того, як США визначать свою роль. Україна ж наполягає, що замість членства в НАТО США та Європа мають надати їй реальні гарантії, здатні стримати майбутню агресію.

Минулого тижня Макрон оголосив про створення оперативної групи за участю США для вироблення остаточного пакету гарантій. За даними дипломатів, французькі та британські військові вже провели переговори у Вашингтоні. При цьому, як пише WSJ, Пентагон підготував можливі варіанти зобов'язань, проте політичне рішення в США поки що не ухвалено.

