В Европе установлен новый рекорд из-за войны в Украине: о чем идет речь

Европейская оборонная промышленность продолжает стремительно укрепляться: в 2024 году ее общий оборот вырос на 13,8% и достиг 183,4 млрд евро. Это самый значительный показатель за годы наблюдений, говорится в публикации Bloomberg со ссылкой на свежий отчет Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы (ASD).

Страны Европы. Фото: из открытых источников

Рост увеличивается и эту тенденцию аналитики напрямую связывают с увеличением оборонных бюджетов стран ЕС и НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на дефицит сырья, проблемы с поставками и высокие энергозатраты, отрасль демонстрирует уверенный подъем. Параллельно на 8,6% увеличилась занятость: число рабочих мест достигло 633 тысяч.

Однако, как отмечает ASD, развитие сектора сдерживают системные проблемы: узкие места в цепочках поставок, нехватка критических материалов и электронных компонентов, дефицит квалифицированных специалистов и ограничения, связанные с санкциями против России.

Президент ASD и глава Saab Микаэл Юганссон подчеркнул, что усиление оборонных возможностей Европы должно продолжаться независимо от возможного прекращения огня или начала мирных переговоров. По его словам, промышленность обязана сохранять устойчивость и способность обеспечивать безопасность континента.

Отчет также фиксирует зависимость ЕС от иностранных поставщиков, прежде всего США, что эксперты называют потенциальным риском в условиях будущих кризисов. На этом фоне европейские государства активизируют инвестиции: союзники НАТО намерены увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, а ЕС планирует направить 150 млрд евро на совместные оборонные закупки.

Генсек ASD Камиль Гран заявил, что 98% необходимых технологий для оборонного сектора уже существуют внутри Европы, а значит, при стабильных инвестициях континент способен полностью обеспечить собственные потребности в средне- и долгосрочной перспективе.

