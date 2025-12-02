logo_ukra

У Європі встановлено новий рекорд через війну в Україні: про що йдеться
НОВИНИ

У Європі встановлено новий рекорд через війну в Україні: про що йдеться

Вloomberg пише про те, що через війну в Україні Європа б'є рекорди виробництва зброї

2 грудня 2025, 14:51
Автор:
Кравцев Сергей

Європейська оборонна промисловість продовжує стрімко зміцнюватися: 2024 року її загальний оборот зріс на 13,8% і досяг 183,4 млрд євро. Це найзначніший показник за роки спостережень, йдеться в публікації Bloomberg з посиланням на новий звіт Асоціації аерокосмічної, безпеки та оборонної промисловості Європи (ASD).

У Європі встановлено новий рекорд через війну в Україні: про що йдеться

Країни Європи Фото: з відкритих джерел

Зростання збільшується, і цю тенденцію аналітики безпосередньо пов'язують із збільшенням оборонних бюджетів країн ЄС та НАТО після повномасштабного вторгнення Росії до України. Незважаючи на дефіцит сировини, проблеми з постачанням та високі енерговитрати, галузь демонструє впевнене піднесення. Паралельно на 8,6% зросла зайнятість: кількість робочих місць досягла 633 тисяч.

Однак, як зазначає ASD, розвиток сектору стримують системні проблеми: вузькі місця в ланцюжках поставок, брак критичних матеріалів та електронних компонентів, дефіцит кваліфікованих фахівців та обмеження, пов'язані із санкціями проти Росії.

Президент ASD і голова Saab Мікаел Юганссон наголосив, що посилення оборонних можливостей Європи має продовжуватися незалежно від можливого припинення вогню або початку мирних переговорів. За його словами, промисловість зобов'язана зберігати стійкість та здатність забезпечувати безпеку континенту.

Звіт також фіксує залежність ЄС від іноземних постачальників, насамперед США, що експерти називають потенційним ризиком за умов майбутніх криз. На цьому тлі європейські держави активізують інвестиції: союзники НАТО мають намір збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року, а ЄС планує спрямувати 150 млрд. євро на спільні оборонні закупівлі.

Генсек ASD Каміль Гран заявив, що 98% необхідних технологій для оборонного сектору вже існують усередині Європи, а отже, при стабільних інвестиціях континент здатний повністю забезпечити власні потреби у середньо- та довгостроковій перспективі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна буде змушена піти на "болючі поступки": у Німеччині зробили їдку заяву.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-02/europe-s-defense-industry-grew-by-nearly-14-in-2024
