Украина будет вынуждена пойти на "болезненные уступки": в Германии сделали едкое заявление

Украина может быть вынуждена пойти на "болезненные уступки" в борьбе за прекращение захватнической войны России. Такое заявление в интервью Neue Osnabrücker Zeitung сделал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Германия. Фото: из открытых источников

"Это, несомненно, будет чрезвычайно сложным процессом для Украины, который может завершиться референдумом", – заявил Вадефуль.

При этом топ-дипломат Германии добавил, что граждане Украины тогда должны будут решить, могут ли они принять условия прекращения войны, имея в виду требование России о значительных территориальных уступках.

"Задача дипломатии – выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта. В конце концов, это всегда будет связано с мучительными уступками", – акцентировал глава МИД Германии.

Благодаря международным дипломатическим усилиям шансы на перемирие "никогда не были больше", чем сейчас, отметил немецкий министр.

"Важной предпосылкой будет получение Украиной гарантий, что она не будет беззащитной перед новой российской агрессией", – сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — независимо от того, чем завершится новая попытка президента США Дональда Трампа прекратить войну в Украине, в Европе растет обеспокоенность, что рано или поздно будет заключено соглашение, которое не ослабит Россию и тем самым создаст дополнительные риски для безопасности континента. Об этом сообщает агентство Reuters.

Также издание "Комментарии" сообщало – CNN сообщает, что президент США Дональд Трамп применяет нетрадиционный и зачастую противоречивый подход в попытках договориться о прекращении войны России против Украины. На переговоры с Владимиром Путиным он направил спецпосланника Стива Виткоффа и зятя Джареда Кушнера – при том, что ни у одного из них нет дипломатического мандата, утвержденного Сенатом.



