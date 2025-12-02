Украина будет вынуждена пойти на "болезненные уступки": в Германии сделали едкое заявление

Рубрики
Украина может быть вынуждена пойти на "болезненные уступки" в борьбе за прекращение захватнической войны России. Такое заявление в интервью Neue Osnabrücker Zeitung сделал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
Германия. Фото: из открытых источников
При этом топ-дипломат Германии добавил, что граждане Украины тогда должны будут решить, могут ли они принять условия прекращения войны, имея в виду требование России о значительных территориальных уступках.
Благодаря международным дипломатическим усилиям шансы на перемирие "никогда не были больше", чем сейчас, отметил немецкий министр.
